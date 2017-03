Este jueves 2 de Marzo #VenezuelaSeRespeta: tuitazo mundial en Apoyo a Venezuela Bolivariana

Tweet Powered by Web Agency Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos - Cubainformación.- La Revolución Bolivariana de Venezuela, grande y generosa con todos nuestros pueblos, hoy necesita el apoyo incondicional de la solidaridad internacional. ¡Venezuela no está sola! Ante la escalada contra Venezuela Bolivariana y el gobierno del Presidente Nicolas Maduro, el Comite Internacional Paz, Justicia y Dignidad emitió una declaración en días pasados en apoyo a Venezuela y como forma de honrar el legado y la vigencia del líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez, al cumplirse el 5 de marzo, el 4to aniversario de su partida. En todo el mundo se realizarán diferentes actos para recordarlo y demostrar que Venezuela No está sola. Entre ellas proponemos realizar un gran tuitazo el jueves 2 de marzo que se escuche alto y claro en la Casa Blanca, en respaldo al gobierno de Maduro, como forma de honrar la memoria y el legado de Hugo Chávez que tanto dio a su pueblo y a la humanidad. GRAN TUITAZO JUEVES 2 DE MARZO La etiqueta que proponemos para el Tuitazo es: #VenezuelaSeRespeta Les proponemos colocar también el país desde el que se suman. Ejemplo: #VenezuelaArgentina Sugerimos incluir los twiters de Trump @POTUS y del Presidente Nicolas Maduro @NicolasMaduro ¡Venezuela no está Sola! ¡Juntos podemos lograrlo! Comité Internacional, 28 de Febrero, 2017 Comentarios