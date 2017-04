Pronunciamientos en apoyo a Venezuela desde Europa

Tweet Powered by Web Agency Alberto Cubero, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza y militante comunista teleSUR.- A través de las redes sociales, también destacan esfuerzos a nivel internacional para desmentir la campaña injerencista contra Venezuela. Dos videos muestran cómo en el Parlamento de Portugal se ha llevado un mensaje en el que se desmiente la campaña contra el presidente Nicolás Maduro. En otro video muestra que algunos diputados de España se pronuncian contra la intención del PP y del PSOE de emitir algún pronunciamiento sobre la nación bolivariana y cuestionan la parcialidad del ente legislativo para condenar el desacato en el que ha incurrido la Asamblea Nacional, pero guardan silencio frente al neoliberalismo y la corrupción que han sumido al pueblo de ese país en una crisis económica. España: Partidos progresistas detienen declaración contra Venezuela La Radio del Sur Nosotros hicimos una propuesta mucho más sensata, afirmó Iglesias, quien defendió que la postura de su grupo apuesta por el diálogo en Venezuela, promovido por el Vaticano y varios expresidentes, como el español José Luis Rodríguez Zapatero. 6 abril 2017 - "Unidos Podemos" y "Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)" frustraron hoy la pretensión del gobierno conservador español y de otros partidos de aprobar una declaración institucional sobre Venezuela en el Congreso de los Diputados.



La oposición de los grupos parlamentarios de Unidos Podemos -alianza entre Izquierda Unida y Podemos- y de ERC impidió que la Cámara baja emitiera esa propuesta, que requería de la unanimidad del cuerpo legislativo para ser ratificada.



El escrito, con un evidente sesgo injerencista y contrario al gobierno constitucional del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue desacreditado por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.



En opinión del líder de la agrupación antiausteridad y tercera fuerza política de esta nación europea, el proyectado manifiesto era una ‘irresponsabilidad’, que -denunció- sólo buscaba esgrimir los asuntos de un país hermano para hacer política en España.



Argumentó que la declaración impulsada por el derechista Partido Popular (PP) y sus aliados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos, constata que estas formaciones ‘están más preocupadas de golpear a su enemigo’, en alusión a Podemos.



Contrapuso la ‘altura de miras’ de Rodríguez Zapatero en este asunto a la actitud de esas tres agrupaciones, a las que acusó de utilizar los problemas en la nación sudamericana como cortina de humo para no hablar de la corrupción del PP de Mariano Rajoy.



Unidos Podemos propuso un texto centrado en la importancia del diálogo y la mediación, pero rechazó exigencias tales como la liberación de supuestos presos políticos y la celebración de elecciones en Venezuela, una constante en el discurso de la derecha española. Vicepresidente de Uruguay: "Almagro no tiene nuestro respaldo, le quedo enorme el cargo” Agencias 06-04-17.- El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, dijo hoy que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “perdió el equilibrio de la ecuanimidad” que corresponde al cargo que ocupa por su actuar ante la situación en Venezuela.



Sendic dijo estas palabras en la emisora local M24 después de decir que al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “se le fue la moto” con sus declaraciones sobre la Cancillería uruguaya, a la que acusó de coordinar con el Departamento de Estado de Estados Unidos posiciones contra la nación caribeña.



“Uruguay no está ni aceptando esta acusación de Maduro ni está en la estrategia Almagro, que no entendemos, que no compartimos y que perdió el equilibrio de la ecuanimidad que tiene que tener un secretario general de la OEA”, aseveró Sendic.



