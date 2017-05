Embajador de Venezuela en Madrid denuncia amenazas de muerte y connivencia española: `La MUD pretende exportar la violencia´

Tweet Powered by Web Agency El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, durante la rueda de prensa ofrecida en Madrid. EFE/Emilio Naranjo Ramón Pedregal Casanova - Cubainformación.- En presencia de numerosos agentes informativos, periódicos y emisoras de radio y televisión, el Señor Embajador Mario Isea Bohórquez, Embajador de Venezuela en España, declaró y respondió a las preguntas de los allí presentes. Comenzó diciendo que el pasado Jueves, 10 de Mayo, se iba a llevar a cabo una reunión informativa por la organización de las Víctimas de las Guarimbas, con el título “Venezuela por la Justicia y la Paz. No a la impunidad” entre 19,30 y 21, 30, así estaba previsto. Pero ocuparon la entrada del local y la calle unas 300 personas que gritaban amenazas e insultos a las que asistían al acto, unas 100 personas entre quienes se encontraban diplomáticos de Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, algunos concejales de ayuntamientos españoles, cargos instucionales, miembros de asociaciones de solidaridad, partidos y personas independientes. El acto se iba a celebrar en el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela. Los manifestantes, que tenían permiso gubernativo para 20 y por un tiempo limitado, se emplearon con agresividad en la calle impidiendo la entrada a quienes tenían intención de asistir y no habían entrado antes, pero también les impidieron el paso a los vecinos a sus casas, así como procedieron a cortar el tráfico hasta dos horas más tarde de la terminación del acto. Los insultos, las amenazas y la agresividad que manifestaban con quien tuviese intención de asistir también se dirigieron con toda violencia a quienes ya se encontraban dentro y rompieron la cristalera de la entrada. El Señor Embajador, como habían acordado con las autoridades, llamó al Ministerio de Asuntos Exteriores al funcionario encargado y pidió la protección debida ante las amenazas; el resultado fue completamente negativo, el responsable de la atención le declaró que no tenía instrucciones y se negó a poner al Embajador en contacto con personal de más alto rango. También llamó a la Delegación del Gobierno en Madrid con el mismo resultado. La Sede Cultural de Venezuela, el Centro de la Diversidad Cultural, está debidamente acreditado, es Sede Diplomática, por lo que debía estar protegida como así lo señala la Convención de Viena: El Estado receptor tiene la obligación de proteger la misión y evitar que se atente contra su dignidad, para lo cual adoptará todas las medidas adecuadas a tal fin. En el caso que nos atañe, añadió el Señor Embajador, no es cierto que se hayan garantizado las medidas adecuadas, en los vídeos (se presentaron diversos vídeos) se puede ver la violencia conque actuaban los reunidos, y se puede ver la falta de garantías de seguridad dispuestas para las personas que estábamos dentro o que fuesen o intentasen entrar, y por tanto la falta flagrante de protección, lo que resulta inusitado en tales circunstancias. La policía nacional que asistía cuando más sin hacer nada, ofreció evacuar al embajador formando un pasillo, a lo que se negó reclamando que hiciesen retirarse a los agresores, y debían salir todos los asistentes en libertad y sin que pudiesen ser agredidos. La policía le llegó a transmitir las exigencias de los manifestantes. Allí estaban las Víctimas de las Guarimbas, que antes se habían entrevistado con diputados y otras personalidades institucionales, en sus encuentros pedían únicamente que se les visibilizara, y digeron que se celebraba el acto con ese fín. Los propios mandos policiales presentes en la calle reconocieron que se incumplieron sobradamente los preceptos con los que se había aprobado la concentración, pero no recibieron ninguna orden al respecto. Los agresores, que se negaron a retirarse, enre insultos, amenazas y violencia sobre quien se acercaba, pedían a la policía que se cerrase el Centro de la Diversidad. Revasaron en dos horas el tiempo para el que tenían autorización y sobrepasaron el número de 20 hasta los 300 sin que nadie hiciese o diese una orden de actuación policial para desalojar la calle. Más aún, agredieron físicamente hasta a un individuo que había entrado en el Centro de la Diversidad intentando golpear al Embajador cuando estaba hablando con los mandos de la policía, le contuvieron éstos, le sacaron de la Sede y quienes vociferaban insultos y amenazas de muerte le confundieron al ver que salía y la policía le protegió y lo llevó tras ellos mientras el indivíduo decía que era de los suyos. El asunto es que ni se le retuvo ni se le identificó por el intento de agresión al Diplomático dentro ni cuando le sacaron a la calle. La culminación de los actos de agresión se ha presentado con la incitación al asesinato del Señor Embajador en las redes sociales, además de otras en twiter amenazando al Embajador y su familia, por lo que se ha pedido que se investigue hasta el final. Llama la atención el odio manifestado, la incitación a la agresión a todo persona que se relacione con la Embajada de Venezuela, la amenaza y las acciones violentas que días atrás realizaron con un vehículo de la Embajada. Pero llama también la atención las declaraciones vacías o consentidoras de las autoridades españolas en las que se aprecia la desinformación que tienen del caso. Por eso el Señor Embajador ha solicitado una reunión urgente con el Ministro de Asuntos Exteriores y otras autoridades para informarles y pedirles que colaboren para frenar la violencia, e impedir que se traslade a España. Hay en marcha una campaña contra Venezuela en el exterior. El Embajador advierte a las autoridades sobre la necesidad de detener la violencia de esos grupos de oposición, y las llama para que dejen de enviar un mensaje equivocado a los violentos. No se ha recibido ninguna respuesta oficial a ninguna de las propuestas. El Embajador añadió que ante el conflicto interno de Venezuela el mismo Papa Francisco ha llamado a la oposición al diálogo, y desde Venezuela el Presidente Maduro, como Jefe de Estado se ha dirigido al rey Felipe VI, Jefe de Estado, para solicitar su cooperación. Aquí se da el caso de que muchas instituciones reciben a quienes promueven la violencia, y las llamamos a colaborar para que se resuelvan en paz nuestras dificultades. Pedimos que se respete la autodeterminación de cada pueblo. A los medios de prensa les pedimos equilibrio en la información y que permitan la réplica ante los mensajes unilaterales; los medios pueden y deben contrastar la información. El embajador de Venezuela denuncia la inacción del Gobierno frente a los ataques "violentos" de la oposición Mario Isea cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "manda un mensaje equivocado a los sectores fascistas" del país latinoamericano. PILAR ARAQUE CONDE - Público El embajador de Venezuela, Mario Isea Bohórquez, ha denunciado ante los medios la inacción por parte del Gobierno de Mariano Rajoy frente a los ataques "violentos" de la oposición a Nicolás Maduro. "Nos sentimos preocupados y creemos que hay inacción por parte del Gobierno, ya que mandan un mensaje equivocado a los sectores fascistas que provocan la violencia en Venezuela", ha apuntado el diplomático. Pasadas las 18:30 horas de la tarde del jueves 11 de mayo, alrededor de 300 personas se concentraron en frente del centro Venezuela Diversidad Cultural, dependiente de la Embajada venezolana en Madrid. Los manifestantes, simpatizantes de una parte de la oposición, cercaron el edificio de forma "violenta". Dentro del mismo, más de cien personas asistían a un acto en el que se pretendía dar voz a las víctimas de la violencia ejercida por la ultraderecha en el país latinoamericano. "Había civiles, intelectuales, políticos y diplomáticos de Venezuela, Cuba y Ecuador que querían escuchar los testimonios de las víctimas de las Guarimbas", ha recordado Isea en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la Embajada del país latinoamericano. "Se les pidió integridad física y moral de las más de cien personas" "En el marco de una campaña de desinformación", apunta el embajador, trabajadores del centro informaron a Asuntos Exteriores de "este secuestro". "Se les pidió integridad física y moral de las más de cien personas" que permanecieron en el edificio de la calle Hermosilla durante más de cuatro horas. "Estuvimos retenidos en contra de nuestra voluntad y nos vimos en la necesidad de denunciar que fuimos secuestrados", ha señalado Isea. Los asistentes al acto denunciaron además la actuación policial, pues no disolvieron la manifestación hasta la medianoche del jueves, a pesar de tener permiso de concentración hasta las 20:00 horas y de no haberse comunicado su autorización a a la embajada. Los agentes, por su parte, alegaron que no tenían "instrucciones de arriba para actuar". El embajador ha manifestado que, en su intento de informar a la UFI-MAEC (Unidad de Funcionarios Internacionales), le respondieron que "no tenían instrucciones". Asimismo, Isea considera que "los agentes reciben órdenes; ellos saben lo que tienen que hacer". Amenazas "Mi impresión es que algunas autoridades del Gobierno han hablado del tema sin estar informadas", ha pronunciado acerca de las palabras del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien aseguró que el "dispositivo de seguridad desplegado frente al centro garantizó en todo momento la seguridad de todos los que estaban participando". Isea ha mostrado en esta convocatoria algunos de los vídeos grabados por los periodistas durante la manifestación. En una de las imágenes, un policía expulsa a un manifestante del centro, que -en palabras de Isea- entró al edificio e intentó agredir al embajador. "La Policía lo expulsó, pero no lo identificó", ha añadido. Tanto el día de los hechos como este miércoles, el diplomático ha calificado esta situación como "un hecho grave" que "viola la Convención de Viena". En este sentido, Isea ha hecho referencia a los artículos 22.2 y 29, los cuales tratan de la "inviolabilidad de la misión y agente diplomático". Sin embargo, "no se han garantizado estas condiciones", ha criticado. "Todo lo ocurrido se produce en un contexto de incitación a mi asesinato a través de Twitter", ha manifestado Isea. Tras el cerco a la sede cultural, varios usuarios publicaron varios tuits en los que amenazaban a al propio embajador y a sus hijas. Minoría violenta de la oposición se aprovecha que las fuerzas del orden público en Venezuela no utilizan armas de fuego Correo del Orinoco.- El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante las Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez, explicó este miércoles que una minoría violenta de la oposición se aprovecha que en el país está prohibido que las fuerzas del orden público utilicen armas de fuego. “Los manifestantes se están aprovechando de un hecho peculiar en nuestro país, las fuerzas del orden público no utiliza armas de fuego. Está prohibido. Es una disposición de nuestros mandos militares y la oposición abusa de esta disposición, para agredir y arremeter contra el resto de los ciudadanos”, detalló el diplomático bolivariano en la sede de las Naciones Unidas. Sostuvo que el Estado garantiza la seguridad y la paz de toda la sociedad venezolana, por ello, “no puede permitir que estos grupos violentos y extremistas desestabilicen a toda la nación”. “Nuestro país enfrenta una acción violenta de una minoría, no son manifestantes pacíficos como lo señala la embajadora estadounidense, Nikki Haley”, aseguró Ramírez. Indicó que “la injerencia de los EEUU, en intentos como el de hoy en las Naciones Unidas (de poner, sin previo aviso, el tema Venezuela en la agenda del Consejo de Seguridad) lo que hace es estimular a la actuación de estos grupos violentos y la propaganda de los grandes medio de comunicación, que es sistemática y permanente contra nuestro país”. “EEUU ha sido el gran promotor de la violencia y de las guerras en el mundo. Por acciones como estas, que son injerencistas, por este tipo de situaciones es que hemos tenido el origen de conflictos y tragedias como la que están sufriendo los pueblos de Libia, Siria e Irak”, apuntó. Recordó que Estados Unidos fue el promotor del golpe de Estado del 2002 en Venezuela (el golpe de Estado más breve en la historia latinoamericana). “Hoy en día, los dirigentes de la oposición son los mismos que participaron en los hechos del 2002”, informó. “Pero además – añadió- EEUU tiene, por otra parte, un triste historial de violencia, injerencia e intervención en nuestra región que ha obstaculizado el desarrollo de nuestras democracias”. Resaltó el llamado constante del Gobierno Bolivariano al diálogo. “Contamos con la mediación de los ex presidentes, Leonel Fernández, Rodrigo Zapatero, y Martín Toriijos, y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), nuestro propio organismo regional y seguiremos insistiendo por el diálogo y el respeto a nuestras instituciones”, dijo. Para finalizar, aseguró que el diálogo cuenta con el respaldo del Santo Padre, el Papa Francisco, el cual “ha sido víctima de la extrema derecha e innumerables señalamientos solo por haber llamado al diálogo” en Venezuela. Rafael Ramírez: Postura injerencista de los EEUU “alienta y estimula a los grupos más violentos” de la oposición Correo del Orinoco.- El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas (NNUU), Rafael Ramírez, afirmó este miércoles que la postura injerencista de los Estados Unidos estimula y alienta a los grupos más violentos de la oposición venezolana. “EEUU, con su postura injerencista, se ha convertido en parte de la situación que está sufriendo nuestro país, porque alienta y estimula a los grupos más violentos (de la oposición) e interfiere en nuestros asuntos internos a través de una cantidad de comunicados, posicionamientos y a través de la imposición de sanciones ilegales”, declaró Ramírez desde la sede de las Naciones Unidas Explicó que la cancillería venezolana está preocupada, “porque los EEUU intenta traer temas bilaterales con nuestro país a instancias multilaterales. Lo ha hecho en la Organización de Estados Americanos (OEA) y lo intenta hacer en las Naciones Unidas. En ambos casos sin éxito. Es una estrategia calculada y deliberada contra nuestro país”. “Debemos decir que la violencia en el país, que ha causado tantas muertes, se desató justamente a raíz de la injerencia de la OEA en una ilegal reunión ocurrida el 3 de abril, y la actuación sesgada y políticamente motivada del señor Luis Almagro, quien está descalificado, a partir de ahí, como un actor regional, porque ha actuado abiertamente contra nuestro gobierno”, aseveró y agregó que el señor Almagro además ha llevado a los espacios de la OEA, “de forma regular y absolutamente ilegal, a los representantes más violentos de la oposición”. El diplomático venezolano aseguró a la comunidad internacional que Venezuela resolverá sus problemas internos en el marco de sus leyes y de su Constitución. “Lo haremos nosotros mismos. No aceptamos injerencia ni tutelaje. Exijimos respeto a nuestra soberanía, el cual es uno de los principios fundamentales de la carta de las Naciones Unidas”, afirmó. Presidente Maduro: Julio Borges fue a EEUU a convalidar planes de agresión internos y externos contra Venezuela Correo del Orinoco.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, afirmó este martes que el dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, viajó a Estados Unidos( EEUU) para convalidar los planes de agresión internos y externos contra la Patria de Bolívar. “El señor Julio Borges él ha asumido la convocatoria y llamado a la insurgencia y fue a los EEUU y debe saber Venezuela (…) sostuvo reuniones con los más altos representantes en cargados del aparato militar de los EEUU, no fue a hablar de paz de democracia, no fue a hablar de respeto a Venezuela, fue a convalidar los planes de agresión interna y externa contra nuestra Patria”, afirmó el Jefe de Estado. Durante el consejo de ministros número 269 realizado en el Palacio de Miraflores, el Mandatario nacional indicó que Borges, hace una semana, estuvo en ese país aproximadamente por cuatro días y que no se conoce que haya realizado algún encuentro para hablar de la paz en el país. “Venezuela debe saber que Julio Borges fue a convalidar todos los planes del Comando Sur, del Pentágono, y del Sistema de Seguridad Nacional de EEUU contra Venezuela”, reiteró. En ese sentido, hizo responsable a Borges de los hechos deviolencia y de fascismo que se han venido perpetrando contra el país. “Escuchen bien Julio Andrés Borges lo hago responsable ante la historia, ante la ley y ante el pueblo de todos sus desmanes, de toda la violencia y de todos los planes de agresión internos y externos a los que es sometida en este momento Venezuela”, enfatizó. Aseguró que en la historia de la Patria no conoce referencia de algún político venezolano que haya actuado en contra de su propio país como lo ha hecho este dirigente opositor.”Que haya ido a convalidar planes de agresión política, diplomática, económica y militar contra nuestra amada patria, no hay un solo registro, entre historiadores, historiadoras de la go tan grave como esto”, agregó. Dijo que Venezuela tiene suficiente poder nacional e internacional para develar, disipar, neutralizar y derrotar todos los planes de la derecha “que se ha arrodillado a planes de extremistas que desde el imperio estadounidense despliegan contra nuestro país”. MUD ENTRÓ EN ONDA PROMOTORA DEL FASCISMO Por otra parte, El Primer Mandatario nacional señaló que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha entrado en una onda de promoción del odio y del fascismo entre venezolanos. “Han entrado en la peor espiral de estímulo del odio entre venezolanos, de estímulo de la venganza, de estímulo de enfrentamiento entre los venezolanos”, añadió. Comentó que ahora la MUD está convocando a sus seguidores a movilizarse en la “marcha de las antorchas”, actividad que es un símbolo del fascismo. “Están convocando a algo que es símbolo en Europa, en el mundo del surgimiento del nazismo en Alemania, del fascismo de Mussolini en Italia y del franquismo en España y en general del pinochetismo convocando a una marcha de las antorchas con todo el signo fascista y el símbolo fascista”, explicó. 