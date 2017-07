Acompañemos a Colombia en la implementación de los acuerdos (+ Fotos)

Tweet Powered by Web Agency Plataforma de Solidaridad con Colombia de Madrid - Cubainformación.- En el marco de la jornada informativa a la solidaridad internacional, realizada el sábado 8 de julio y convocada por la Plataforma de Solidaridad con Colombia de Madrid, con el objetivo de organizar brigadas de acompañamiento a las actuales Zonas Veredales Transitorias de Normalización - mecanismo acordado para hacer el transito a la vida civil de los y las ex-combatientes de las FARC-EP –, contamos con la grata visita del dirigente agrario y sindical, miembro de la Junta Patriótica Nacional del MAPA, Huber Ballesteros. Luego de once años de no pisar tierras europeas, y tras tres años y medio en prisión, donde en repetidas ocasiones le fueron negadas plenas garantías para su defensa, el 13 de enero pasado, el Juzgado 24 de control de garantías estableció que “de acuerdo a la nueva realidad política se produjo decaimiento de los fines constitucionales para mantenerlo privado de la libertad” y se tomó como referencia la ley 1820” por medio de las cuales “se dictan disposiciones sobre amnistías e indultos y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”. Fue una jornada enriquecedora, donde Huber fue respondiendo una a una nuestras inquietudes sobre el estado de la implementación de los acuerdos; tema importante para conocer qué pasará después del 01 de agosto con las ZVTN, ya que su nombre quisiera indicar que son temporales, pero lo cierto es que estas zonas pasarán a ser espacios territoriales de capacitación y reincorporación: en condiciones de plena normalidad institucional. Dichos espacios servirán para capacitar a los integrantes de las FARC-EP a su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, bajo un modelo de reincorporación comunitaria, tal como indica el comunicado número 19 de la CSIVI - comisión de seguimiento e impulso a la verificación e implementación del Acuerdo Final. La jornada finalizó con la certeza de continuar, por nuestra parte, con mayor ahínco fortaleciendo los espacios de solidaridad para que podamos ser participes en la construcción de la paz para Colombia y pronto podamos estar en terreno físico acompañando, aportando en los caminos de paz. Igualmente, reiteramos nuestro compromiso de denuncia frente a la amenaza permanente de los grupos paramilitares, a líderes como Huber Ballesteros y sus organizaciones que en lo que va corrido de 2017, suman la trágica cifra de 39 líderes y lideresas asesinados/as; así como también nuestra insistencia antes las instancias estales colombianas y organismos internacionales de derechos humanos para que el gobierno de Colombia aplique cuanto antes la Ley 1820 de Amnistía e Indulto a todas y todos los prisioneros/as políticos/as en el marco del acuerdo firmado el pasado 24 de agosto de 2016.

Comentarios