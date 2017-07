A 234 años de su natalicio, Bolivar Antiimperialista marcha con su pueblo

Tweet Powered by Web Agency Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua.- A 234 años del natalicio de Simón Bolívar, nos fortalecemos en su obra y su legado integracionista, antiimperialista y libertario para incrementar el compromiso de lucha para hacer realidad la Patria libre y soberana por la que soñó y luchó. “…protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie el Gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende”. Simón Bolívar Carta al señor B. Irvine, 7 de Octubre de 1818 A 234 años del natalicio de Simón Bolívar, nos fortalecemos en su obra y su legado integracionista, antiimperialista y libertario para incrementar el compromiso de lucha para hacer realidad la Patria libre y soberana por la que soñó y luchó. Es imposible medir en términos actuales la inmensa obra de Simón Bolívar en tan sólo 25 años, desde el Juramento del Monte Sacro en 1804, hasta que tomó la decisión de renunciar a la Presidencia de la Gran Colombia, asediado por la enfermedad y las traiciones producto de la división entre los países que libertó su espada. La Venezuela Colonial, Capitanía General que para entonces era de segunda categoría, comparada con los Virreinatos en otras zonas de América, cambió radicalmente gracias a su fuerza, claridad de pensamiento, habilidad política y sentido nacionalista para desmontar 200 años de cultura dependiente y lograr que la voluntad irreductible de independencia, paz e integración latinoamericana se prendara para siempre en el corazón y la mente de venezolanas y venezolanos. La visión universal de Simón Bolívar trascendió a su tiempo y su espacio americano, para inspirar y cooperar con la lucha libertaria, no sólo en Suramérica, sino en el Centroamérica y el Caribe, que le valió duros enfrentamientos con los intereses imperialistas de Estados Unidos y Canadá, que se pueden resumir en su histórica frase, tomada de la Carta a Patricio Campbell, encargado de negocios de Su Majestad Británica, el 5 de agosto de 1829: “¿Cuánto no se opondrían todos los nuevos estados americanos, y los Estados Unidos que parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad?” Gracias a Martí, Maceo y luego Fidel Castro, la obra inconclusa de independizar Cuba, 190 años después es una realidad consolidada, aun está pendiente Puerto Rico y también seguir protegiendo a la América toda, de la misma intención que Bolívar denunciara cuando nadie se atrevía a enfrentar ese imperio en plena expansión. Nos corresponde tomar su espada, su guerrera, profundizar sus ideas para enfrentar la misma traición de Santander, Páez y Juan José Flores, quienes destruyeron el sueño de su vida: la Gran Colombia, para derrotar a quienes quieren someternos a los designios del imperialismo y fortalecer la obra social e integracionista del Comandante Hugo Chávez Frías, quien también en 20 años, logró reivindicar para siempre el ideario Bolivariano en el pueblo venezolano y latinoamericano. Vamos a profundizar la Revolución Bolivariana desde el Poder Constituyente Originario en la Asamblea Nacional Constituyente; este es el mejor regalo que podemos darle como pueblo venezolano al Libertador Simón Bolívar en su natalicio. VIVA BOLÍVAR… VIVA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA… VIVA LA SOLIDARIDAD Comentarios