Concentración contra la injerencia española en Venezuela y en defensa de la Constituyente

Tweet Powered by Web Agency Dirigentes y activistas de organizaciones sociales y políticas que hacen vida en el estado español realizaron este jueves 03 de agosto, una manifestación frente al Ministerio de Relaciones Exterioreds de Españam en Madrid, para expresar su rechazo a las acciones injerncistas del gobierno de Mariano Rajoy frente a la voluntad expresada por más de 8 millones de venezolanos en la elección de la Asamblea Nacional Cponstoituyente, el pasado domingo 30 de julio. Al témino de la concentración, fue leído un comunicado. Texto completo: Manifiesto de Apoyo a la Constituyente venezolana No a la injerencia, si a la paz 03/08/2017 El Movimiento de Solidaridad con Venezuela de Madrid, así como distintas organizaciones del Estado español, felicitamos al pueblo venezolano por su inquebrantable vocación democrática, expresada en el contundente resultado de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio. Más de 8 millones de mujeres y hombres de todas las regiones del país sortearon barricadas, amenazas incluso de muerte, impuestas por sectores fascistas aupados por gobiernos extranjeros. Rechazamos con absoluta contundencia los gravísimos actos de injerencia desde la derecha internacional se han venido orquestando contra el pueblo venezolano, contra su legítimo gobierno encabezado por el Presidente Nicolás Maduro, y contra la democracia, la soberanía de los pueblos, la dignidad y el sentido común. Es insólito que un gobierno que llama insistentemente a la participación política y al diálogo sea considerado como dictatorial, y que se castigue a un pueblo en su conjunto por ejercer la democracia en su sentido más pleno y amplio. El gobierno de España, violando los principios más elementales de respeto a la autodeterminación de una nación soberana, se suma activamente al coro de países que pretenden ejecutar un golpe de estado en Venezuela, lo que no sólo es ilegal sino que es inmoral e ilegítimo contra nuestro hermano pueblo venezolano, y contra los ciudadanos del Estado español que NO aceptamos bajo ninguna circunstancia que en nuestro nombre se agreda a ningún país, ni ninguna posición servil respecto a intereses de potencia alguna, ni semejante actitud colonial totalmente anacrónica. Exigimos al gobierno de España, dirigido por el Sr. Mariano Rajoy, así como a los representantes de las instituciones públicas, que respeten las decisiones del pueblo y del gobierno venezolano, y que dejen de alimentar a los sectores que propalan la violencia en ese país. Repudiamos la complicidad criminal de las corporaciones mediáticas que invisibilizan y tergiversan exprofeso y sistemáticamente la participación democrática del pueblo de Venezuela y las acciones de su gobierno para avanzar en consecución de la paz, ejerciendo de órganos de propaganda de factores antidemocráticos y violentos, como parte de las operaciones psicológicas que buscan legitimar intervenciones extranjeras y golpes a la democracia. Es de todo punto inadmisible el bloqueo y la censura mediática que estos medios pretenden imponer sobre los pueblos del Estado español, impidiéndoles el acceso a información veraz, equilibrada y plural, violando con ello derechos fundamentales, especialmente grave en el caso de ente público estatal de información RTVE. No toleraremos nuevas agresiones, ni instrucciones de la administración Trump ni de la UE. Responsabilizamos al gobierno de España como copartícipe de la violencia política ejercida por los sectores más reaccionarios de la oposición venezolano. Instamos a todas las organizaciones, partidos y personas demócratas a alzar su voz frente a las amenazas de guerra que se ciernen sobre Venezuela, y a que respalden las vías de diálogo democrático, como la Asamblea Nacional Constituyente, como único camino para la paz. Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) Alternativa Sindical Obrera Canaria América Latina Soberana (ALS) Asamblea de Apoyo a Bolivia Asemblea Republicana de Vigo Asociación Canaria Siembra Asociación Cultural Iberoamérica Andres Bello (ACIAB) Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil Asociación Galego Bolivariana Hugo Chávez Asociación Marroquí de Derechos Humanos Asociación Pablo de la Torriente Brau de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes Colectivo 26 de julio Colectivo Internacionalista Tiwizi, Canarias Colectivo sociocultural Soledad Barrett Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos Coordinadora 25S Coordinadora Canaria-Bolivariana Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba - Madrid Euskadi-Cuba Feminismo Comunitario Tejido España - Madrid Foro contra la guerra imperialista y la OTAN Frente Democrático de Liberación de Palestina Gallo Rojo Iniciativa Comunista Iniciativa Solidaria Internacionalista Burgos Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR) Izquierda Castellana (IzCa) Izquierda Unida Federal Izquierda Unida Madrid Juventud PCPE Marea Latinoamericana Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona Partido Comunista de los Pueblos de España Partido Comunista de España Partido Comunista de Madrid Partido Comunista do Pobo Galego Partido Obrero Socialista Internacionalista - POSI Plataforma Bolivariana de Cádiz Francisco de Miranda Plataforma de Solidaridad con los Pueblos del Mediterráneo Plataforma Bolivariana de Canarias Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela de Madrid Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos Red de Apoyo al Alba Red Roja Tierra y Libertad Comité Madrid Unidad del Pueblo (Canarias) Vía Democrática. Marruecos Yesca Comentarios