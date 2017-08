Las redes estallan: increíble explicación de Lilian Tintori tras hallazgo millonario en su auto

Cuba: aristas de una ¿oposición? (2) Noel Manzanares Blanco - Cubainformación.- En Abril del 2014, en la primera versión de este título, me referí a la actitud objetivamente contrarrevolucionaria que se convierte en complemento de la acción que realizan emergentes y establecidos integrantes de la “nueva” ¿izquierda? y mercenarios/as declarados/as. Entonces, advertí que esa actitud requiere una respuesta contundente de nuestras autoridades político-administrativa y pueblo en general (1). En este minuto, me afinco en tal precepción tras asumir como propio el contenido de “Que no se naturalice lo que es incompatible con la Revolución” firmado por Iroel Sánchez Espinosa (2). Noel Manzanares Blanco | Jueves, 31 Agosto 2017