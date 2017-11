Gerencia de Citgo pretendió comprometer patrimonio de la nación con contratos irregulares

Tweet Powered by Web Agency AVN - Video: teleSUR.- Acciones judiciales emprendidas por el Ministerio Público (MP) revelaron una trama de corrupción en la alta gerencia de Citgo Petroleum Corporation que, a través de la firma de contratos de refinanciamiento de deuda, comprometieron el patrimonio de la nación y de la propia subsidiaria de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En estos contratos se solicitaron préstamos de hasta 4 mil millones de dólares bajo condiciones desfavorables para la industria petrolera venezolana y con total discrecionalidad, es decir, a espaldas del presidente de la República, Nicolás Maduro, ofreciendo como garantía a Citgo, denunció el fiscal general, Tarek William Saab, en rueda de prensa. Por este caso fueron detenidos el presidente de Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk; el vicepresidente de Operaciones de Refinación,Tomeu Vadell; el vicepresidente de Ventas General de Refinaría Corpus Christi, Alirio Zambrano; el vicepresidente de Suministro y Comercialización, Jorge Toledo; el vicepresidente de Relaciones Estratégicas con Accionistas y Gobierno, Gustavo Cárdenas; y el vicepresidente de Servicios Compartidos, José Luis Zambrano. En rueda de prensa ofrecida este martes, Saab precisó que el pasado 15 de julio los seis miembros de la alta gerencia de Citgo -encabezados por su presidente - firmaron un acuerdo internacional con las empresas financieras Frontier Management Group LTD y Apollo Global Management LLC, señaladas como fondos buitres, "basándose en una presunta refinanciación de los programas de deuda de los años 2014 y 2015". "Citgo es la principal empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos que tiene Venezuela en Estados Unidos", por lo que junta directiva expuso a la subsidiaria de Pdvsa "a una posible situación de índole penal por incumplimiento de los diferentes contratos suscritos", subrayó. La Fiscalía descubrió que la empresa Mangoré Sàrl, intermediaria en la negociación, obtuvo un 5% calculado sobre el monto total del refinanciamiento, ocasionando daños patrimoniales a la industria petrolera. Uno de los directivos de la compañía intermediadora es Juan Zavalia Pauner, presuntamente vinculado al caso de los Panamá Papers, y el venezolano Juan Carlos Gudiño Espinel. Para las investigaciones de este caso fue comisionado el fiscal 55 Nacional con competencia plena que en coordinación con el Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas, que instruyó las órdenes de arresto por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación. Saab remarcó que el contrato de refinanciamiento "queda prácticamente, no solo en suspenso, sino en entredicho". Altos funcionarios en contra de la soberanía

El fiscal general indicó que el Ministerio Público evalúa la posibilidad de que los seis altos funcionarios de Citgo presuntamente estén involucrados además en una "estrategia de presión internacional, tal vez al servicio de una potencia extranjera en contra del país". Sobre el presidente de Citgo, reveló además que el 9 de febrero de 2014 "ofreció información confidencial sobre la estrategia de negociación de Venezuela, con respecto al conflicto con la trasnacional petrolera ConocoPhillips, cuya participación y operaciones conjuntas con Pdvsa había sido revocada previamente". Corrupción afecta a empresas mixtas Las investigaciones del MP han permitido develar acciones de sabotaje para afectar la producción de crudo y la trama de corrupción con el otorgamiento de contratos con sobreprecio en las empresas mixtas Petrozamora y Petropiar, así como en la filial Bariven de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Por el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco, la Fiscalía ha auditado 12 contratos de un total de 45 mil contratos que se firmaron en el periodo 2011-2016 por un monto de 35 mil millones de dólares. El fiscal Saab ha indicado que las irregularidades encontradas por contratos con sobreprecio de hasta 230% entre 2010 y 2017 causaron un daño patrimonial por más de 200 millones de dólares. Hasta el momento, la Fiscalía ha logrado la detención de 12 altos gerentes de Pdvsa involucrados en tramas de corrupción contra el sector petrolero. En total, más de 50 personas han sido aprehendidas por su vinculación con estos delitos.