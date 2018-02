Elecciones presidenciales en Venezuela serán el 22 de abril

Tweet Powered by Web Agency teleSUR.- La presidenta del CNE sostuvo que su compromiso es con el pueblo de Venezuela y agradeció a los acompañantes del diálogo en República Dominicana. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, informó este miércoles que las elecciones presidenciales se realizarán el 22 de abril de este año. "A pesar de que no se firmó el acuerdo tan esperado para el país, podemos decir que no hay camino para la paz, la paz es el único paz. Desde el CNE nos comprometemos como siempre que nuestra tarea es constitucional para que las diferencias se diriman a través del voto", manifestó Lucena en rueda de prensa desde la sede del organismo en Caracas (capital). El cronograma electoral quedó establecido de la siguiente manera: - Publicación del registro preliminar: 25 de febrero - Corte del registro: 20 de febrero - Jornada especial del registro electoral: Desde el 10 al 20 de febrero. - Admisión y resolución de las impugnaciones al registro electoral: 25 al 27 de febrero. - Auditoría del registro electoral: 26 de febrero. - Registro definitivo: 5 de marzo. - Postulaciones por Internet: 24 al 26 de febrero. - Presentación de las postulaciones ante la Junta Nacional: 26 al 27 de febrero. - Admisión y rechazo de las postulaciones: 26 de febrero al 1 de marzo. - Posición en boletas: 5 de marzo. - Impugnación de las postulaciones: 3 de marzo. - Sustitución para que aparezca en boleta: 2 de marzo. - Campaña electoral: 2 al 19 de abril - Feria electoral: 2 al 19 de abril. La presidenta del CNE agregó que tendrán 15 auditorías para una elección transparente y confiable para que los venezolanos expresen su voluntad. Comentarios