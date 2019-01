Masiva movilización antiimperialista en Caracas en defensa de la democracia

Tweet Powered by Web Agency teleSUR.- Miles de venezolanos se movilizan hasta la sede del poder ejecutivo, el Palacio de Miraflores, para mostrar su respaldo al presidente constitucional Nicolás Maduro tras el ataque perpetrado este miércoles por la oposición, fraguado por la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como presidente del país suramericano. Revolucionarios de Anzoátegui manifiestan su respaldo al presidente Maduro Barcelona, 23 Ene. AVN Las fuerzas revolucionarias en el estado Anzoátegui se concentraron este miércoles 23 de enero, para defender la soberanía venezolana y respaldar la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, quien fue electo el 20 de mayo del año 2018 para el periodo 2019-2025.



Tras conmemorarse 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, desde la plaza Bolívar de Barcelona, el elevado de Puerto La Cruz y el Puente Colonial de Píritu, el Gran Polo Patriótico (GPP), voceros de los consejos comunales, comunas y movimientos sociales llamaron a la paz ante los ataques de la derecha y del imperialismo.



El coordinador regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Luis José Marcano, destacó que la militancia bolivariana salió a las calles para defender el país y rechazar los intentos de desestabilización.



Señaló que también se expresan contra las declaraciones injerencistas de voceros del Gobierno de Estados Unidos, quienes promueven violencia, bloqueo económico y buscan generar malestar en el pueblo venezolano.



"La derecha está otra vez en medio del desespero, contratando criminales para atentar contra espacios públicos, privados y contra las personas", expresó Marcano.



El dirigente socialista indicó que los chavistas mantendrán la organización y movilización en las calles de la entidad oriental, al tiempo que resaltó que la paz, tranquilidad y el respeto debe prevalecer en Venezuela.



En el elevado de la ciudad de Puerto La Cruz, ubicado también en la zona metropolitana de Anzoátegui, los revolucionarios también acudieron a una concentración en apoyo al mandatario nacional. Eduardo Piñate: El fascismo se derrota con la movilización del pueblo en la calle Caracas, 23 Ene. AVN Por: Karelis González



En un escenario de amenaza, agresión e intento de ejecutar un golpe de Estado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, por parte de sectores de la derecha nacional e internacional, la respuesta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no es otra que la movilización popular.



"El fascismo no se derrota tirándole flores, sino con la movilización del pueblo en la calle. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo", afirmó el secretario ejecutivo de la organización política, Eduardo Piñate.



En alusión a las maniobras desestabilizadoras, orientadas a generar focos de violencia e instaurar falsos positivos, señaló que constituyen un "atajo" de la oposición ante la carencia de un proyecto democrático. En este sentido, afirmó que el propósito de la derecha es "exterminar chavistas y entregar la patria a los gringos".



"Su proyecto es fascista en lo político y neoliberal en lo económico. Han perdido capacidad de movilización y convocatoria, por eso mueven pequeños grupos terroristas, pequeñas células para sabotear y generar un clima de indignación en un sector", agregó en entrevista a AVN.



Bajo este panorama, la militancia revolucionaria cumplirá un intenso cronograma de movilización que iniciará este 23 de enero y se extenderá hasta el próximo 27 de febrero, fecha en la que se conmemorará el 30 aniversario de "El Caracazo" y el Día de la Rebelión Popular.



La expresión popular, que se replicará a escala municipal y estadal, contemplará siete eventos de carácter nacional, comenzando el próximo 31 de enero con la conmemoración del 204 aniversario del asesinato del prócer José Félix Ribas. La actividad de masas estará protagonizada por la Juventud del Psuv (Jpsuv).



El mes de febrero iniciará con actos conmemorativos por el natalicio del General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora en el estado Miranda; el 2 se realizará una movilización a propósito del 20 aniversario de la juramentación del Comandante Hugo Chávez e inicio de la Revolución Bolivariana; el 3 conmemorarán el natalicio del Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre y el 4 el Día de la Dignidad Nacional en memoria de la rebelión cívico-militar de 1992.



Desde la Milicia Nacional Bolivariana, el PSUV se incorporará a los ejercicios cívico-militares "Bicentenario de Angostura 2019", pautados entre el 10 y el 15 de febrero. La participación de la fuerza chavista estará coordinada por la Dirección Nacional y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), precisó el también vicepresidente territorial de Guárico y Apure.



En simultáneo, la juventud revolucionaria volverá a las calles el 12 de febrero en ocasión de la Batalla de la Victoria, mientras que el 15 el músculo chavista en pleno protagonizará una movilización en conmemoración del bicentenario del Discurso de Angostura, pronunciado por el Libertador Simón Bolívar en 1819.



"El conjunto de movilizaciones, que contarán con la presencia de la Dirección Nacional, tienen que ver con detener la amenaza fascista y los brotes golpistas que puedan presentarse. Nosotros seguiremos enfrentando, repeliendo y derrotando las amenazas", enfatizó Piñate.



La presencia del pueblo chavista en la calle se complementará con el despliegue de las estructuras parroquiales, municipales, estadales y nacionales en función de "hacer frente a posibles acciones desestabilizadoras" y robustecer la conexión directa con el pueblo a través de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS).



"Hemos trazado una política de movilización de calle, control territorial, acción política y acompañamiento a la gestión del gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Debemos estar en la calle y en contacto permanente con el pueblo", enfatizó.