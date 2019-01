Madrid: la solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela se manifiesta en la calle

Tweet Powered by Web Agency Cubainformación - Fotos: Andrés Chacón y Luisa Cuevas Raposo.- Aunque no había llovido en todo el invierno, la tarde del miércoles 30 de enero acabó lluviosa y fría. Esta tarde estaba convocada una concentración contra el golpe de estado puesto en marcha por los EEUU en Venezuela, contra su legítimo presidente Nicolás Maduro. No obstante el calor de la solidaridad entre los pueblos se hizo presente en la simbólica Puerta del Sol de Madrid donde se concentraron unas 400 personas, con presencia de representantes de otros pueblos latinoamericanos. Con gritos de apoyo a Maduro y a la Revolución Bolivariana y gritos contra el imperialismo recordándole sus derrotas en Vietnam y otros lugares del mundo, transcurrió la concentración. Finalmente se leyó el manifiesto del Movimiento de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, convocante del acto. Comentarios