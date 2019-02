Llamado Urgente Contra la Amenaza de Agresión Militar de EE.UU. a Venezuela

Tweet Powered by Web Agency Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos.- Venezuela Bolivariana nos convoca a todos al máximo esfuerzo para que se imponga la paz y se frene la agresión militar del gobierno de Estados Unidos. Siguiendo el guión que ejecutaron en Libia e Irak, donde provocaron más de un millón de muertos, guerra, saqueo y ocupación, se prepara hoy la invasión militar a la hermana República Bolivariana de Venezuela utilizando como excusa la "ayuda humanitaria". En franca violación del Derecho Internacional y la carta de las Naciones Unidas el gobierno de EE.UU. ha puesto en marcha un plan de brutal agresión contra Venezuela que sigue al pie de la letra el manual de la guerra de cuarta generación: guerra mediática sin cesar un solo día, creación de una oposición mercenaria y colonialista, ataques criminales a la población y objetivos económicos vitales, sanciones económicas, hiperinflación, bloqueo financiero, congelación de activos en terceros países; irrespeto a la soberanía y desconocimiento del legítimo Presidente Nicolás Maduro electo por abrumadora mayoría; presiones a países incluyendo organismos internacionales como la ONU; fabricación de un "presidente" al estilo Franquestein, armado y diseñado en Washington, que no representa a nadie, que no fue elegido por nadie y que solo responde a los intereses del golpe en curso del gobierno de Estados Unidos.



Hace sólo unos días el gobierno cubano alertó y ayer lo reiteró el Canciller Bruno Rodríguez: "se están produciendo vuelos de transporte militar estadounidenses, originados en instalaciones militares norteamericanas desde las cuales operan unidades de fuerzas de operaciones especiales y de infantería de marina que se utilizan para realizar acciones encubiertas, e incluso contra líderes o personas llamadas valiosas. Con absoluto desconocimiento de los gobiernos de los territorios concernidos y total irrespeto por la soberanía de esos Estados, continúa la preparación de una acción militar con pretexto humanitario".



En su mediatizada presentación en Miami el 18 de febrero, el presidente Trump afirmó: "Todas las opciones son posibles" en clara alusión a la opción militar.



El 23 de febrero es la fecha que EE.UU. ha impuesto para el ingreso forzoso de la "ayuda humanitaria". Utilizarán para ello el territorio de la dolorida Colombia en Cúcuta, frontera con Venezuela de la que la separa un puente sobre el río, para provocar desde allí la agresión, "el tiempo que dure la reconstrucción".



Nos preguntamos de qué reconstrucción hablan cuando Venezuela acaba de entregar la vivienda Dos Millones Quinientos Mil, sus niños van a la escuela y los mayores a las universidades, el país trabaja y funciona con normalidad. Venezuela resiste los embates del cerco financiero que provoca privaciones a su pueblo.

Venezuela no necesita limosnas, Venezuela es un país muy rico, es el primer productor de petróleo y uno de los más grandes en oro, lo que necesita Venezuela es que EE.UU. levante las sanciones, el bloqueo financiero y respete la decisión soberana de su pueblo.



Recordemos a Fidel cuando en el año 92, en plena agresión de EE.UU. que contaba los días para que Cuba sucumbiera tras la caída de la Unión Soviética, arreciaba el bloqueo y nacían las leyes Helms-Burton. Fidel nos dijo: "Cuba no anda de pedigüeña por el mundo, anda de hermana. Quien se levanta con Cuba se levanta para todos los tiempos"



Hoy decimos: Nos levantamos junto a Venezuela Bolivariana y el legítimo gobierno de Nicolás Maduro, junto a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB y el bravo pueblo de Bolívar y Chávez.

Llamamos a los amigos, intelectuales, parlamentos, organizaciones políticas y movimientos sociales a frenar la injerencia de EE.UU. y evitar por todas las vías posibles la agresión militar.

El viernes 22 y el sábado 23 de febrero inundemos las redes sociales en todos los idiomas con mensajes por la paz, todos podemos hacerlo desde nuestros propios sitios.



Llamamos a movilizarnos frente a las sedes de las embajadas de Estados Unidos en el mundo; publicar manifiestos en la prensa, realizar carteles, conciertos y actos para decir alto y claro:



Manos Fuera de Venezuela!

Venezuela No Está Sola!

