El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este martes declarar una alerta naranja en la frontera frente a la amenaza de agresión desde Colombia. "He ordenado al Comandante Estratégico Operacional de la FANB y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela", anunció el presidente durante la conmemoración del IX aniversario de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, desde Fuerte Tiuna, ubicado en Caracas. Pdte. Nicolás Maduro declara alerta naranja en frontera con Colombia frente a amenaza de agresión "He ordenado al Comandante Estratégico Operacional de la FANB y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela", anunció el presidente durante la conmemoración del IX aniversario de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, desde Fuerte Tiuna, ubicado en Caracas. La alerta naranja significa que el Ejército Bolivariano debe permanecer preventivo ante alguna agresión desde el país vecino, esperando la orden para sacar las armas. El mandatario explicó que el Gobierno colombiano, dirigido por Iván Duque, "quiere acusar a Venezuela de ser el causante de una guerra que tiene 70 años en Colombia", en referencia a las acusaciones infundadas sobre nexos de su Gobierno con la disidencia de la FARC. "El gobierno actual de Colombia no quiere la paz, quiere la guerra y lo lamentamos", dijo el presidente. Asimismo, informó que entre el 10 y 18 de septiembre se realizarán los Ejercicios Militares Soberanía y Paz en la frontera colombo-venezolana. 9 millones de firmas contra Trump El jefe de Estado informó que este martes se llegó a nueve millones de firmas recolectadas en la campaña mundial #NoMásTrump (#NoMoreTrump), contra el imperialismo y el bloqueo de Estados Unidos (EE.UU.). "Hoy (martes) llegamos a nueve millones de firmas del pueblo de Venezuela diciendo: ¡No al imperialismo!, ¡No al bloqueo! y ¡Sí a la paz! Vamos rumbo a 10 millones o más", indicó dese Fuerte Tiuna. La campaña #NoMoreTrump ha sido apoyada por organizaciones civiles y políticas de Alemania, Brasil, China, Portugal, Rusia, Namibia, Francia y Bolivia. El documento final, con 10 millones de firmas, será llevado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar el repudio de Venezuela e internacional al bloqueo de EE.UU. "Te encontraste con un hueso duro de roer, no han podido ni podrán con Venezuela ¡Venezuela se respeta, somos un país de paz!", dijo el mandatario este martes en referencia a las maniobras del Comando Sur y del gobierno de Estados Unidos para desestabilizar política y económicamente a la nación suramericana. En este sentido, hizo un llamado a los oficiales y cadetes a realizar un concurso escrito, individual o colectivo, sobre el Bolivarianismo y el Monroísmo "para provocar una reflexión y una afirmación de los valores de Bolívar en esta inmensa lucha contra el imperialismo". "¿Bolívar o Monroe? ¿La Patria o el imperio? Tomemos partido, no es tiempo de vacilación, ni de traiciones, es tiempo de caminar por el único rumbo que tenemos: la independencia, la soberanía, la defensa de nuestra amada Venezuela", enfatizó. Además, recordó que "Venezuela es un ensayo mundial", donde se "está determinando el futuro de la humanidad: lo que pase en Venezuela decidirá lo que pase en América Latina y El Caribe y con los pueblos del Sur".