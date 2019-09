Trump señala que Bolton "se pasó de la raya" respecto a Venezuela

Tweet Powered by Web Agency RT en Español.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha explicado los motivos del cese de John Bolton, señalando que el exasesor de Seguridad Nacional "se pasó de la raya" respecto a Venezuela. Donald Trump tiene cinco candidatos para asesor de seguridad nacional Cubadebate El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que está analizando hasta cinco candidatos para el puesto de asesor de seguridad nacional tras el despido del polémico John Bolton. "Tenemos mucha gente que quiere ese cargo. De hecho, cinco personas que lo desean mucho. Anunciaré a alguien la próxima semana", expresó el mandatario republicano a periodistas en la Casa Blanca. Reiteró que Bolton no estaba en línea con muchas de las acciones de su Gobierno, y "espero que hayamos acabado bien, pero puede que no sea así", agregó. Según el gobernante, Bolton, quien desempeñó tal responsabilidad desde abril de 2018 tras Herbert McMaster, sucesor del primer consejero de dicho tipo de la actual administración, Michael Flynn, cometió varios errores. Entre las faltas, el jefe de Estado mencionó ofensas al líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong Un, por pedirle que siguiera el modelo libio y entregara todas las armas nucleares del país asiático. Trump anunció ayer en su cuenta personal de la red social Twitter el despido de Bolton, considerado una controvertida figura y defensor de una agresiva política exterior. "Anoche le informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. Yo no estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la administración, y por tanto, le pedí su renuncia", escribió entonces. Expuso además que el ya exconsejero le presentó su dimisión esta mañana (la de ayer), y que la semana próxima nombrará a un sustituto. Sin embargo, medios norteamericanos de prensa llamaron la atención sobre el hecho de que Trump y el exasesor dieron versiones diferentes sobre el modo en que se produjo la salida de Bolton. Poco después de los tuits del presidente, Bolton escribió en la misma plataforma de microblogging que él le propuso la noche anterior al mandatario renunciar voluntariamente, ante lo cual Trump le respondió: 'Hablemos de eso mañana'. En tanto, la Casa Blanca comunicó ayer que Charles Kupperman se desempeñará como asesor de seguridad nacional en funciones. Kupperman, de 68 años de edad, era hasta el momento el asesor adjunto de Bolton, antes de lo cual ocupó altos cargos en las compañías Lockheed Martin y Boeing, y sirvió en la administración del otrora presidente Ronald Reagan (1981-1989). (Con información de Prensa Latina)