Ayuntamiento de Barcelona también reclama el fin del bloqueo a Cuba

Tweet Powered by Web Agency Cubainformación.- A petición del grupo municipal CUP Capgirem Barcelona (en la foto), el Ayuntamiento de esta ciudad catalana aprobó una resolución en favor de Cuba y contra el bloqueo que sufre este país por parte de EEUU. En concreto, los acuerdos a los que llegó el Ayuntamiento de Barcelona son: 1) Mostrar nuestro apoyo al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de Estados Unidos de América mantiene contra Cuba. 2) Hacer llegar al gobierno de la Generalitat de Catalunya la necesidad que en sus relaciones con las instituciones de Estados Unidos de América expresen la condena por el mantenimiento del bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba, así como animarlos a derogar, lo mas pronto posible, las leyes Helms Burton y Torricelli. A continuación, una noticia tomada de la web del diario La Vanguardia, que recoge el hecho. Barcelona condena la ocupación israelí de territorios palestinos y defiende la justicia global El consistorio pedirá a la Generalitat que se oponga al bloqueo de EE.UU. contra Cuba BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) La comisión de Presidencia, derechos de la ciudadanía, participación, seguridad y prevención del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles una proposición con contenido de declaración institucional presentada por BComú que condena la ocupación israelí y las políticas de colonización de los territorios palestinos. La proposición ha contado con los votos a favor del Gobierno municipal --BComú y PSC--, ERC y la CUP, la abstención del grupo Demòcrata y del concejal no adscrito Gerard Ardanuy, y los votos en contra de Cs y PP. El texto acuerda reafirmar la posición del consistorio de defender los derechos humanos y la legalidad internacional como "principios rectores de un modelo de relaciones internacionales que se base en la dignidad de las personas y fomente la justicia global". También propone explorar vías para poder aplicar el principio de extraterritorialidad a través de mecanismos de contratación y compra pública que introduzcan criterios de responsabilidad internacional y respeto por los derechos humanos. Ha emplazado a la Generalitat y a las autoridades locales a estudiar medidas para que las empresas respeten los derechos humanos, así como la adhesión del Ayuntamiento a una resolución por el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas catalanas en el exterior. Asimismo, ha reclamado reconocer la legitimidad de iniciativas y campañas no violentas promovidas por la sociedad civil palestina e internacional para reivindicar la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, y trasladar los acuerdos a la Unión Europea (UE). El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha asegurado que la situación en la franja de Gaza es "inadmisible" y que la ocupación israelí no puede continuar, y Jordi Coronas (ERC) ha defendido impulsar mecanismos de responsabilidad internacional. El concejal de la CUP Josep Garganté ha subrayado que esta proposición es sólo "un pequeño paso" de los que debería hacer la ciudad en este sentido, mientras que la concejal del PSC Carmen Andrés ha destacado el compromiso de la capital catalana con la paz justa y duradera. Àngeles Esteller (PP) ha defendido que el conflicto entre Israel y Palestina es un tema muy complejo que va más allá de la toma de decisiones del Ayuntamiento, y el concejal de Cs Paco Sierra ha asegurado que las instituciones municipales no son el lugar para posicionarse sobre estos asuntos. CUBA La comisión también ha aprobado una proposición de la CUP en la que se pide a la Generalitat que exprese a los Estados Unidos su condena por el bloqueo económico contra Cuba, y que ha recibido los votos favorables del Gobierno municipal --BComú y PSC--, ERC y la CUP, y la abstención del grupo Demòcrata, Cs, PP y el concejal no adscrito. El texto acuerdo mostrar el apoyo del Ayuntamiento al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de los EE.UU. mantiene contra Cuba, así como animar a derogar lo más pronto posible las leyes Helms Burton y Torricelli. Aquí, un fragmento de la petición de la CUP: Comentarios