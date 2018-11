Bloqueo de EEUU paraliza campaña de apoyo a Cubainformación TV tras ciberataque: #yotambiensoycubainformacion

Tweet Powered by Web Agency Cubainformación.- Tras el ciberataque que, en agosto, destruyó parcialmente el portal www.cubainformacion.tv, este medio anunció el lanzamiento de una próxima Campaña de socias y socios de Cubainformación TV bajo la etiqueta #yotambiensoycubainformacion. Cubainformación TV debe informar a sus seguidoras y seguidores que la campaña está paralizada por el bloqueo de EEUU contra Cuba. A pesar de que Cubainformación y Euskadi-Cuba (asociación vasca que es soporte jurídico del medio) no son entidades radicadas en la Isla, las compañías PayPal y Stripe les han negado sus servicios, en cumplimiento de la legislación del bloqueo a Cuba. El equipo de Cubainformación se encuentra buscando otros proveedores, pero a la fecha no ha encontrado sistemas con las prestaciones de comodidad, rapidez y economía imprescindibles para una campaña de este tipo. Cubainformación sigue trabajando e informará a su audiencia de las próximas decisiones. El bloqueo a Cuba es una política genocida que este pasado 1 de noviembre, por 27ª vez consecutiva, ha sido condenada por la Asamblea General de Naciones Unidas, por 189 votos contra dos (EEUU e Israel). #yotambiensoycubainformacion ¿Tú también sientes que eres Cubainformación? Comentarios