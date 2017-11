¿Qué dicen Unicef, Unesco y FAO sobre derechos humanos en Cuba? Contratuit Tweet Powered by Web Agency ¿Cuántas veces han leído que en Cuba no se respetan los Derechos Humanos? Pero… veamos qué dicen las principales agencias de Naciones Unidas. ¿Sabían que la UNESCO reconoce a Cuba como el único país de América Latina y el Caribe que cumplió el 100 % de Objetivos de la Educación para Todos 2015? Un video de "Contratuit", espacio de Cubainformación TV. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube ¿Qué dicen Unicef, Unesco y FAO sobre derechos humanos en Cuba? ¿Cuántas veces han leído que en Cuba no se respetan los Derechos Humanos? Pero… veamos qué dicen las principales agencias de Naciones Unidas. ¿Sabían que la UNESCO reconoce a Cuba como el único país de América Latina y el Caribe que cumplió el 100 % de Objetivos de la Educación para Todos 2015? ¿Que Unicef, en su informe “Estado Mundial de la Infancia 2014”, establece que Cuba es el único país de la región sin desnutrición infantil severa? ¿Sabían que el informe de la FAO 2014 asignaba a Cuba el menor grado de subnutrición posible en su estadística, el de “menos del 5 %” de la población? ¿Han leído que Cuba tiene la menor cifra de mortalidad infantil de América, menor incluso que la de Canadá o EEUU? ¿O que fue la primera nación del mundo en eliminar la trasmisión materno-infantil del VIH, hecho presentado por la Organización Mundial de la Salud en 2015? Son datos sobre el país que, según los medios, viola los derechos humanos. Un trabajo de Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda, para Cubainformación TV. Comentarios