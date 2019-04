¿Olla a presión migratoria en Cuba? Contratuit Tweet Powered by Web Agency En marzo, Trump daba otra vuelta de tuerca: la visa desde Cuba, antes válida por cinco años y para viajar varias veces, ahora será solo válida por tres meses y un viaje. La estrategia es clara: provocar una nueva crisis de balseros que pueda ser explotada políticamente contra Cuba. Espacio "Contratuit", en Cubainformación TV. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube (calidad HD) Espacio "Contratuit", en Cubainformación TV ¿Olla a presión migratoria en Cuba? En 1994, Cuba y EEUU llegaron a un acuerdo por el que Washington se comprometía a entregar 20 mil visas al año para cubanas y cubanos. Barack Obama cumplió con dicha cuota. Pero Donald Trump la ha reducido drásticamente. Con el pretexto de unos “ataques sónicos” a su equipo diplomático, cerró el consulado en La Habana. Ahora quien quiere solicitar visa debe hacerlo en la Embajada de EEUU pero ¡en Guyana! En marzo, Trump daba otra vuelta de tuerca: la visa desde Cuba, antes válida por cinco años y para viajar varias veces, ahora será solo válida por tres meses y un viaje. La estrategia es clara: paralizar la emigración cubana, normal y segura, a EEUU, y provocar una nueva crisis de balseros que pueda ser explotada políticamente contra Cuba. En medios de prensa y redes sociales ya se empiezan a difundir rumores y fake news sobre esta supuesta nueva crisis migratoria. La guerra psicológica… ya ha empezado. Un trabajo de Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda, para Cubainformación TV. Edición: Ana Gil. Comentarios