Nicolás Guillén, un intelectual de la cultura comprometida con la justicia social, visita de nuevo Valencia

David Rodríguez.- El Poeta Nacional del Cuba, Nicolás Guillén Batista (1902-1989), también conocido como el cubano de la Generación del 27 o el más español de los poetas cubanos por sus vínculos artísticos, personales y políticos con este grupo de hombres y mujeres de la intelectualidad peninsular, destacó por su revolucionaria aportación literaria a través del vanguardismo americano con su poesía mulata. Al mismo tiempo, la obra de Guillén fue adquiriendo textura y sentido político a la par de la evolución del pensamiento y la acción militante del propio autor, sin perder por ello la calidad artística, lo cual le dio la altura y el reconocimiento mundial que tiene, tanto a nivel literario (Premio Nacional de Literatura de Cuba en 1983) como políticos (Premio Lenin de la Paz en 1954, Orden José Martí en 1981), en Cuba y fuera de ella. Pero quizás, la universalidad y vigencia de su obra, además del valor de ser un relato histórico del siglo XX de las luchas cubanas, latinoamericanas y española en su defensa de la República, tiene que ver con el papel que el intelectual asume como protagonista activo frente a la realidad injusta. Aunque en su Cuba natal ya tuvo experiencias que le marcaron en ese sentido, esta actitud del intelectual militante por las causas justas, fue aprehendida personal y conscientemente en España en el marco de su visita a Valencia, Madrid y Barcelona por el II Congreso de Intelectuales para la Defensa de la Cultura de 1937. Este hito cultural marcó un antes y un después ya que estableció para siempre el dilema moral entre el compromiso del intelectual con la justicia social y el papel conservador de la figura del intelectual encerrado en su torre de marfil, ajeno a la problemática de la mayoría de la población, más centrado en una visión estética abstracta y una técnica artística. Guillén es, por tanto, uno de esos autores que no deja indiferente, que sacude nuestro confort, apelando a la dialéctica superadora. Al leer a Guillén, el autor nos situa frente a frente ante ese dilema existencial entre la dominación del Poder o la toma de partido al lado de los explotados, sabiendo que la equidistancia no es posible ya que te ubica en posiciones reaccionarias y al lado del opresor. En este sentido, el legado que dejó Guillén va más allá la ingente y variada obra de poesía y prosa, la cual, no obstante, se sigue estudiando y publicando hoy en día, gracias en parte a la excelente labor de la Fundación Nicolás Guillén, una entidad que mantiene vivo al Poeta, sin perder su memoria, pero actualizando su obra con vistas al mejoramiento humano en la realidad concreta, reivindicando de esta manera el compromiso que le definió a lo largo de su vida. Por otro lado, el poeta antillano sabía del poder de la Cultura, bien para adoctrinar o bien para crear, para someter a los pueblos o para liberarlos, para borrar o reescribir la historia o para seguir escribiéndola. Por la Cultura creadora y comprometida, por ella y desde ella, Guillén trabajó para el bien de su pueblo toda su vida. Y tras el triunfo revolucionario en la isla, contribuyó de manera notable a forjar el escudo ideológico de cubanía, independencia nacional y justicia social de la naciente utopía materializada en América Latina, con un constructo cultural que la Revolución Cubana ha soportado y sigue soportando victoriosamente, no sin dificultades y errores, los mayores ataques de la cultura hegemónica capitalista, especialmente la de EEUU. Así lo hizo desde la UNEAC, la institución que agrupa a la intelectualidad cubana, los últimos treinta años de su vida. En la actualidad, Europa vive tiempos convulsos, con serios riesgos para la independencia de los pueblos, la justicia social y la Paz. Se nos imponen proyectos globales que insisten en el fin de la historia y en la inevitabilidad de la pobreza y la desigualdad, con una visión patriarcal, que justifican la guerra imperialista y la explotación del ser humano y de la naturaleza, y que intentan anular o destruir cualquier alternativa. La hegemonía cultural del capitalismo está construida desde la doctrina del miedo, a través de los medios de comunicación de masas, los sistemas educativos y la industria del ocio (arte, música, cine, tv, litaratura,...), y es capaz de rescribir la historia y construir una posverdad, así como de definir los hábitos y consumos culturales y políticos de moda, justificar la guerra y el saqueo, o cualquier otra injusticia. Consecuencia de esta derrota en el terreno de las ideas, nos encontramos con una sociedad y unas organizaciones políticas, sociales y culturales que han asumiendo el discurso y la praxis dominante. Así pues, en este contexto de guerra cultural hay que luchar con una cultura revolucionaria que permita generar consciencia individual y colectiva, una cultura que propicie el compromiso militante y activo. No hay que resignarse al peor de los mundos posibles. No hay que dejar que los poderosos nos digan cómo se vive y cómo se organiza este mundo, que nos digan qué está bien y qué está mal. Decía Ernesto Che Guevara que la praxis genera conciencia. Hay que desarrollar una praxis también en el terreno cultural, de ocupación y de creación de espacios para la expresión popular. Y esta cultura creadora, la cultura que invita a participar, a crear, a tomar partido frente a la injusticia, a transformar el mundo, la que empodera al pueblo, es también heredera de la obra de Guillen. En estos días de mayo se desarrollan en Valencia y Alicante una serie de actividades por parte de una delegación cultural de la Fundación Nicolás Guillén, organizadas conjuntamente con la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí, y que están apoyadas por varias insitituciones y organizaciones. Se trata de un conjunto de expresiones culturales como conciertos de música y poesía guilleniana, exposiciones de fotografía sobre la vida y obra del Poeta Nacional y sobre la Fundación que proyecta su legado poético y social, así como de una muestra de artesanía producto de los talleres socio-comunitarios en barrios cubanos. Cuba, una vez más, se muestra como una gran escuela de solidaridad que comparte lo que tiene, en este caso su cultura comprometida con la eliminación de todo tipo de injusticia e inequidad. Es, en definitiva, una modesta y no tan callada manera de adentrarse en la vida, sonriendo, creando, uniendo todas las manos, como dijo el Poeta. David Rodríguez, Miembro de Honor de la Fundación Nicolás Guillén y de la Junta Directiva de la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí