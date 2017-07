Nueva ruta aérea enlazará a La Habana con España

Tweet Powered by Web Agency Prensa Latina - Tomado de CubaSí.- Como parte de la espiral creciente del turismo cubano una nueva ruta aérea enlazara a España con La Habana, en esta ocasión desde la ciudad de Barcelona y mediante la compañía Plus Ultra. Un boletín de Internet, Caribbean News Digital, señala este jueves que Plus Ultra Líneas Aéreas iniciará esa ruta como la primera en unir ambas ciudades en código compartido con Cubana de Aviación. Plus Ultra saldrá desde Barcelona en una aeronave Airbus A340-300, con capacidad para 303 pasajeros (18 business y 285 Economy). El gerente general de Cubana de Aviación para España y Portugal, Ernesto González, señaló que este es un proyecto de código compartido en el que Plus Ultra es la operadora del vuelo y Cubana se encarga de la mercadotecnia, cuando ambas tributan a la comercialización del vuelo. Cubana de Aviación se propuso rescatar la ruta después de 20 años en desuso, ya que en ese período solo operaron vuelos desde España a través de Madrid, explicó González. Al enlazar Barcelona con La Habana, incluyen a la parte baja de Francia, cuyos viajeros solo podían acercarse a través de París y ahora se les facilita el viaje al emplear la escala en la comunidad autónoma de Cataluña. La frecuencia de los vuelos será semanal, pero pretenden llegar a una segunda frecuencia antes de fin de año. Explicaron que la adquisición de los pasajes será en las agencias y el sitio de Plus Ultra (www.plusultra.com), las oficinas comerciales de Cubana de Aviación y mediante turoperadores. El vicepresidente ejecutivo de Plus Ultra, Julio Martínez, reseñó que tal acuerdo lo negociaron desde 2015 y la demora se debió a dificultades con las compañías de seguros. Dijo que serán vuelos regulares que incluyen cargas, pero fundamentalmente moverá muchos turistas, hombres de negocios, y vacacionistas en familias, tanto de cubanos que actualmente residen en Cataluña como españoles que viven en Cuba. Informó que la relación con Cubana comenzó hace años, lo que permitió algunos vuelos de larga distancia para esta aerolínea, mediante el alquiler de sus aviones, tripulación, mantenimiento y seguro. Esas variantes llevaron comercialización totalmente de Cubana de Aviación y Plus Ultra solo operaba los vuelos. Anunció Martínez que cuentan con grandes expectativas por esta nueva relación, fructífera, pues esperan ampliaciones en todos los vuelos regionales que tiene Cubana. Entre esos viajes se encuentran enlaces con Colombia, México, República Dominicana, y Canadá, cuando los pasajeros que llegan en Plus Ultra podrán conectarse con esos viajes mediante Cubana. Europa constituye el segundo mercado en emisión de turistas a esta isla. España es un mercado con un ritmo de crecimiento del 16 por ciento, y hasta la fecha llegaron a este desino desde esa procedencia, por año, 69 mil 500 visitantes. Los representantes de ambas aerolíneas adelantaron que estudian ampliar operaciones con una ruta triangulada entre Barcelona, La Habana y la oriental ciudad de Santiago de Cuba. Plus Ultra será la cuarta aerolínea española en volar a este archipiélago, ruta ya conectada mediante Iberia, Air Europa y Evelop, todas desde Madrid. Comentarios