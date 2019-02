Participa Díaz-Canel en balance del Ministerio del Trabajo

Tweet Powered by Web Agency Prensa Latina.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participó hoy en el balance anual del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, donde habló del salario y los precios, uno de los principales problemas que afectan actualmente a la población cubana. Según un reporte de la televisión local, el Jefe de Estado de la mayor de las Antillas afirmó que hay que trabajar en ambas direcciones; por un lado ser más eficientes y subir las producciones, y por otro, empezar a subir paulatinamente los salarios.



'No nos hemos quedados detenidos, lo que pasa es que se ha avanzado más en el sector empresarial que en el sector presupuestado', explicó Díaz-Canel.



Abogó por buscar una dinámica diferente del crecimiento económico, la producción de bienes del aporte de los servicios de la exportación, además de dinamizar mejor la relación salario-precio.



De acuerdo con la nota, durante la reunión el mandatario de la nación caribeña criticó la labor de los inspectores corruptos que chequean el trabajo de las más de 500 mil personas que actualmente ejercen el trabajo por cuenta propia en el país.



'A nosotros nos deteriora mucho que la gente no crea en los sistemas de inspección, y que en los sistema de inspección haya gente corrupta, tenemos que romper toda esa corrupción', subrayó.



Agregó que por ese tipo de acciones que van en contra de la economía del país, se distorsionan las políticas y se pierde credibilidad en el Estado y el Gobierno.



De igual modo se refirió a la necesidad de eliminar la burocracia en todos los sectores de la sociedad cubana, pues solo enlentecen los procesos.



También se informó que en el encuentro Días-Canel se interesó por la ubicación laboral de los recién graduados y por quienes acumulan mayor experiencia laboral, señala el reporte de la televisión.



Sobresalió en el balence el presupuesto del Estado a la seguridad social que supera los seis mil 200 millones de pesos, además de los más de cuatro millones 482 mil trabajadores que al cierre del 2018 se encontraban ocupados en la economía de la isla.