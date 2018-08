En Bruselas será XIII Encuentro de Emigración cubana en Europa: 19 al 21 de Octubre (+ Inscripción y Programa)

Tweet Powered by Web Agency Asociación de Cubanos Residentes en Bélgica (CUBABEL) - Cubainformación.- La Asociación de Cubanos Residentes en Bélgica (CUBABEL) les invita a participar en el XIII Encuentro Regional de Cubanos Residentes en Europa (ECRE), que se celebrará del 19 al 21 de octubre de 2018 en Bruselas, Bélgica. El encuentro será otra oportunidad para visualizar los vínculos con la Patria, incluidos los de nuestra descendencia; reiterar la permanente defensa a la soberanía e independencia de Cuba; denunciar la agresiva política de la administración Trump y el negativo impacto en el pueblo cubano de la criminal política de bloqueo que se nos impone por casi seis décadas, así como su aplicación extraterritorial en Europa. El evento será además un escenario propicio para promover el uso de las nuevas tecnologías en función de divulgar la realidad cubana y en defensa de los valores de nuestra identidad y cultura. No pierdas la oportunidad de decir #SíPorCuba porque #CubaEsNuestra. “No basta para la cubanidad tener en Cuba la cuna, la nación, la vida y el porte; aún falta tener la conciencia. La cubanidad plena no consiste meramente en ser cubano por cualquiera de las contingencias ambientales que han rodeado la personalidad individual y le han forjado sus condiciones; son precisas también la conciencia de ser cubano y la voluntad de quererlo ser.” Fernando Ortiz ecre13@cubabel.be https://www.facebook.com/events/187577582026484/

PROYECTO DE PROGRAMA #ECRE2018 (Cierre julio 2018) Viernes 19 de octubre 19:00 – 19:45 Reunión de Jefes de delegaciones que participan en el XIII Reunión de Cubanos Residentes en Europa (ECRE). Lugar: Club de Prensa Europeo de Bruselas Dirección: Rue Froissart 95, 1000 Brussels 20:00 – 22:00 Cóctel que ofrece la Embajada de Cuba en Bélgica a los participantes en el XIII Reunión de Cubanos Residentes en Europa (ECRE). Lugar: Club de Prensa Europeo de Bruselas Dirección: Rue Froissart 95, 1000 Bruxelles Sábado 20 de octubre 08:00 – 09:00 Acreditación de los participantes en el XIII Reunión de Cubanos Residentes en Europa (ECRE). Lugar: Edificio de oficinas del Gobierno flamenco Dirección: Avenue du Port 88, 1000 Brussels 09:00 – 10:00 Apertura de la XIII Reunión de Cubanos Residentes en Europa (ECRE). Lugar: Auditorio 10:00– 10:10Foto de Familia

10:10 – 10:30Receso

10:30 – 13:00 Trabajo en Comisiones Comisión No 1.La política estadounidense hacia Cuba bajo la administración Trump: el efecto extraterritorial de la política del bloqueo y su impacto en la sociedad y en las familias cubanas. Lugar: Sala 1 Comisión No 2. El uso por parte de los cubanos residentes en el exterior de las nuevas tecnologías para divulgar la realidad cubana y defender los valores de nuestra identidad y cultura. Lugar: Sala 2 Comisión 3.Los vínculos de la emigración cubana residente en Europa con Cuba, especialmente de su descendencia, y su interés de defender nuestra soberanía. Lugar: Sala 3 Comisión 4. El trabajo de la Solidaridad y Cubanos Residentes en defensa de Cuba. Lugar: Sala 4 13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 17:00 Trabajo en Comisiones

20:00 - 23:00 Noche Cubana para conmemorar el Día de la Cultura cubana. Lugar: Edificio de oficinas del Gobierno flamenco Direccion : Avenue du Port 88, 1000 Brussels Domingo 21 de octubre 09:30 -11:00Debate en Plenario de las conclusiones de las Comisiones de Trabajo. Adopción de la Declaración y del Plan de Acción. Lugar: Auditorio 11:00 - 12:00 Acto de Clausura Lugar: Auditorio 12:00 - 13:00 Almuerzo 14:30 - 16:00 Ceremonia de vestimenta del Manneken Pis. Momento cultural en la Gran Plaza.

Lugar: Grand Place de Bruselas. MANUAL OPERATIVO XIII Encuentro de Cubanos Residentes en Europa Bruselas, octubre 20-21, 2018 Ø Inscripciones: Deberán realizarse a través de planilla de inscripción, circuladas por los consulados de Cuba en los países de residencia y por las organizaciones de cubanos residentes. Pueden inscribirse para participar en el evento miembros y no miembros de las asociaciones de cubanos residentes en los diferentes países. Las planillas deberán enviarse aecre13@cubabel.beconsulado2@embacuba.been o antes del 15 de octubre 2018. El pago de la inscripción debe realizarse a cuenta bancaria BE87 7350 5070 2894 de la Asociación Cubabel, indicando el nombre de la persona que hace la transferencia e identificando que el pago corresponde a la inscripción en el evento. Ø Lugar del evento: Edificio de oficinasdel gobierno flamenco Dirección: Avenue du Port 88, Brussels 1000 Ø Hospedaje: I. Recomendación de Cubabel: HostelingSleepWell. Los interesados deberán proceder al pago inmediato del 100% del precio del hotel a la cuenta bancaria BE87 7350 5070 2894 de la Asociación Cubabelidentificando que el pago corresponde al hospedaje en el Hosteling. La última fecha de solicitud de cama a Cubabel para alojarse en el Hosteling de quedar capacidades disponibles es el 15 de octubre. II. Otras opciones de alojamientoen hoteles de mayor estándar cercanas al lugar del evento Los participantes también pueden elegir, si desean, a través de internet un hospedaje en cualquier hotel de Bruselas. A continuación se recomiendan por su cercanía al lugar del evento: NOMBRE HOTEL CATEGORIA PRECIO NOVOTEL 4 ESTRELLAS 109EUR HOTEL LEDOME 4 ESTRELLAS 90 EUR NH HOTEL COLLECTION 4 ESTRELLAS 121 EUR THON HOTEL 4 ESTRELLAS 93 EUR HILTON BRUSSELS 4 ESTRELLAS 91 EUR HOTEL YADOYA 3 ESTRELLAS 70 EUR ROYAL HOTEL 3 ESTRELLAS 60 EUR HOTEL DES COLONIES 3 ESTRELLAS 69 EUR THEATER HOTEL 2 ESTRELLAS 51 EUR MAX HOTEL 1 ESTRELLA 62 EUR HOTEL MANHATTAN 1 ESTRELLA 65 EUR HOTEL GALAXY 1 ESTRELLA 53 EUR Las reservaciones en estos hoteles deberán deberán realizarse a título personal por internet directamente por el interesado.Cubabelno se responsabiliza por estas reservaciones. Ø Transporte: Cubabel no se responsabiliza con la transportación. Se recomiendan las siguientes opciones. a) Transporte público (tram, metro y guagua). Precio módico de 2.50 euros por viaje. b) Taxis I. Para la llegada y salida de Bruselas: A. Por tren: Estación MIDI – SUD Tomar el tram 3 ó el 4 en la estación de MIDI hasta la estación De Brouckere (14 minutos, de ellos 6 caminando) B. Aeropuertos: Zavemtem (25 kms de Bruselas) o Charleroi (54 kms de Bruselas) Ø Del aeropuerto de Charleroi hasta Bruxelles (estación de trenes MIDI). Solo en ómnibus con salida cada 30 minutos. Duración del viaje 30-40 minutos En lineadesde 5 € hasta 14 € por persona en la taquilla y en maquina automática 17 € por persona Ø De Bruxelles (estación de trenes MIDI) hasta aeropuerto Charleroi Solo en ómnibus con salida cada 30 minutos. Duración del viaje 30-40 minutos. En línea desde 5 € hasta 14 € por persona en la guagua directamente, solo por tarjeta bancaria 17 € por persona Ø Del Aeropuerto Zaventem a Bruselas y viceversa a) en taxi - precio promedio entre 45 – 50 euros (15-20 minutos) b) en guagua Los autobuses STIB Airport Line hacen el enlace Express entre el centro de Bruselas y el aeropuerto de Zaventem en 30 minutos. Ruta 12 de lunes a viernes hasta las 20:00 con las siguientes paradas: Luxemburgo, Schuman, Dimant, Ginebra, Da Vinci, la OTAN y Bourget. Ruta 21 por las noches, los sábados y días festivos, tiene paradas adicionales a las arriba mencionadas. También llegan hasta allá las rutas 272 y 471 que salen desde la estación de Bruselas Norte (5 minutos a pie de HostelingSleepWell y º15 minutos del lugar del evento), la ruta 620 que sale desde la sede de la OTAN y las rutas 359 y 659 que salen desde la estación de metro de Roodebeek El precio si compra su boleto por adelantado es 4 € 50 por persona. En el propio autobús, puede comprar el ticket al chofer por 6 €. c) en tren Enlace directo desde las estaciones de Bruselas-Midi, Bruselas-Central y Bruselas-Norte con salida cada 15 minutos. El viaje dura 23 minutos desde Bruselas-Midi, 19 minutos desde Bruselas Central y 13 minutos desde Bruselas-Norte El precio es de € 8.60, los niños menores de 12 años viajan gratis. II. 