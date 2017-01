`Elizardo Sánchez ha engañado durante años a personas de buena voluntad en el tema de los DDHH en Cuba´

Tweet Powered by Web Agency Moisés Rodríguez fue, durante 28 años, el agente Vladimir de la Seguridad del estado cubano. A los 20 años se ofreció para ello: “nadie me seleccionó”. A esa edad, nos explica, “no todo está definido en la personalidad de una persona, pero sí sus valores y el amor a la Patria”. Moisés llegó a estar dos años en prisión junto al "disidente" Elizardo Sánchez, hasta ganar su confianza. JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube Moisés Rodríguez llegó a ser el hombre de confianza del contrarrevolucionario Elizardo Sánchez, líder de la denominada “Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN)”, quien hoy sigue siendo fuente principal de información para muchos medios de comunicación internacionales en relación a Cuba. Moisés llegó a estar dos años en prisión junto a Elizardo Sánchez, hasta ganar su confianza. “Elizardo Sánchez –relata- se autoproclamó `socialista´ para llegar a círculos de poder de Europa, y engañó a todo tipo de personas, muchas de buena voluntad, a partidos de izquierda incluso. En las décadas de los 80 y 80 engañó a mucha gente progresista”. Más tarde fue girando a posiciones más abiertamente contrarrevolucionarias, hasta convertirse en un destacado cabecilla de la contrarrevolución al servicio de los Servicios Especiales de EEUU. Sobre la actual injerencia de EEUU en la política de la Isla, recuerda que “Obama lo dejó bien claro” al anunciar nuevos métodos de intromisión política dirigidos a la juventud, que es el “blanco de la estrategia de EEUU, ya que sostienen que el relevo político no se ha dado en Cuba”. Los programas se dirigen a “estudiantes que, en dos o tres años, estarán fuera de la universidad, buscando en ellos los futuros líderes de una supuesta transición”. Pero –sentencia- “la mayoría de la juventud está clara, tiene compromiso con la Revolución. Lo sé porque estoy en contacto permanente con las universidades y lo veo”. “La estrategia yanki está bien pensada, pero no logrará su objetivo”. Y recuerda que, aunque la mayoría de visitantes de EEUU vienen a Cuba con intenciones honestas, “hay un 1 % que lo hace con la misión de recoger información” en virtud de la citada estrategia de injerencia. Equipo de Cubainformación TV (video y fotografía) en Estocolmo: Virgilio Ponce, Angi Salazar y José Manzaneda. Una entrevista realizada durante el XVII Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba, celebrado en Estocolmo, del 18 al 20 de noviembre de 2016. Todos los materiales del VII Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba: Estocolmo, 18-20 de noviembre de 2016 Reportaje del XVII Encuentro: Solidaridad con Cuba acelerará la lucha global contra el bloqueo y la desinformación (Video y Fotos) Comentarios