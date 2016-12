`Siguen demonizando a Cuba con la leyenda negra de los errores de los 60 en materia de homofobia´: Paquito el de Cuba Tweet Powered by Web Agency Francisco Rodríguez Cruz, conocido como "Paquito el de Cuba", es periodista del diario cubano Trabajadores, aunque es más conocido por sus activismo LGBTi y por su actividad de bloguero. Es uno de los bloggers "fundacionales" de Cuba, y es seguido en numerosos países del mundo, principalmente en los movimientos que luchan por el respeto a la diversidad sexual. JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube Nota: esta entrevista fue realizada en el mes de noviembre, antes del fallecimiento del Comandante Fidel Castro. Preguntamos a Paquito si cree que su activismo en las redes ha servido para contribuir al cambio de mentalidad en Cuba en materia de homofobia que se está produciendo. Francisco nos responde que en alguna pequeña medida sí, y nos expone algunos ejemplos concretos en los que su acción de crítica constructiva ha servido, por ejemplo, para cambios de actitud en ciertos funcionarios, de la policía por ejemplo. Paquito remarca que la sociedad cubana está llevando a cabo avances sustanciales que hacen retroceder -no sin tropiezos- las actitudes homofóbicas. Pero que cierta prensa internacional manipula esta realidad: bien minimizándola, bien demonizando a ciertas figuras política del país a las que asocia con una supuesta `homofobia institucional´, bien atribuyendo los avances exclusivamente a determinados liderazgos, tratando de ocultar que es el pueblo cubano el autor de dichos avances. También conversamos sobre los debates que enfrenta el periodismo en la Isla, entorno a los cambios que se demandan desde las organizaciones de periodistas y que, en alguna medida, ya se están produciendo. Paquito recuerda que para los años 2017 y 2018 uno de los temas clave para la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia será el combate a estos fenómenos en el ámbito educativo. Equipo de producción de Cubainformación TV (video y fotografías): Patricia Moncada, José Manzaneda, Karoly Emerson, Emerio Rodríguez. Edición: Javier Matabuena. Comentarios