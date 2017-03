Hazteoír o Hazmerreír: inquisidores homófobos en Madrid apadrinan inquisidores homófobos en La Habana Tweet Powered by Web Agency No extraña que esta organización homófoba y "antiabortista" tenga a Cuba en su punto de mira: en la Isla existe el derecho al aborto, gratuito, seguro y público; y, además, garantiza el proceso de reasignación sexual, incluido el cambio de sexo, de manera también asistida, pública y gratuita, algo que aún es una quimera en América Latina y en la mayor parte de las comunidades autónomas del Estado español. Hazteoír o Hazmerreír: inquisidores homófobos en Madrid apadrinan inquisidores homófobos en La Habana Cubainformación.- Hoy Madrid amaneció con un espectáculo de intolerancia. Un autobús contratado por la organización Hazteoir.org recorre sus calles con unos grandes carteles que se oponen a la decisión personal de escoger la orientación sexual. El ómnibus ha sido bautizado como “el autobús del odio” al tener unos rótulos que rezan “si naces hombre, eres hombre, si naces mujer, seguirás siéndolo”. Esta organización provoca e incita a las transfobia con estas acciones que incluyen también la promoción de un panfleto denomindado El libro que no quieren que leas, en el que arremete contra la educación sexual escolar a la que califica como “leyes de adoctrinamiento sexual”. De inmediato las redes sociales y los políticos han comenzado a cuestionar este episodio. Uno de los mensajes que circula en redes sociales dice “Lo único cierto de es que si naces imbécil acabas en HazteOír”. Estas acciones han sido consideradas por muchos como acciones que incitan al odio y los crímenes de odio. No es una casualidad que Hazteoir haya escogido a un ciudadano cubano, quien pretende derrocar el orden establecido en Cuba, para una de sus campañas fundamentalistas. También de esta forma promueve el odio y la inestabilidad en Cuba. En octubre de 2016, Hazteoir.org encabezó una campaña para que el ciudadano cubano Oscar Elías Biscet, quien disfruta de una licencia extrapenal, viajara al Estado español para recibir el Premio HO 2016, “por su defensa de la vida y los derechos humanos” y denunció “persecusión y represalias” a las que supuestamente fue objeto por parte de las autoridades cubanas. No extraña que esta organización homófoba y "antiabortista" tenga a Cuba en su punto de mira: la Isla es vanguardia en los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho al aborto, gratuito, seguro y público; y, además, garantiza el proceso de reasignación sexual, incluido el cambio de sexo, a personas transexuales, de manera también asistida, pública y gratuita, algo que aún es una quimera en América Latina y en la mayor parte de las comunidades autónomas del Estado español. Hazteoír: una forma de inquisición contemporánea que no equivoca sus aliados. Comentarios