Texto adaptado Los pacíficos opositores venezolanos que, en EEUU, ya estarían en la cárcel Cubainformación TV – Basado en un texto del programa `Con el mazo dando´ (VTV).-Los terroristas opositores de Venezuela deberían saber algunas cosas que hacen en su país y que tendrían un severo castigo en sus idolatrados EEUU. La primera enmienda de la Constitución, la que allí -nos dicen- garantiza la libertad de expresión, tiene claros límites. Las manifestaciones, que deben ser, ante todo, pacíficas. Deben tener hora, fecha y lugar anunciados. Un acto que involucre a un grupo numeroso y el uso de sonido amplificado, necesitará un permiso. Bloquear calles como método de manifestación o congestionar el tránsito, sencillamente, está prohibido. También hacer uso de máscaras. Es decir, todo lo que vemos que la oposición golpista venezolana hace en cada protesta. El desacato o el acto de interferir la orden legal de un oficial de la policía, está penado. Justo lo que los jóvenes neofascistas venezolanos hacen a cada rato, ante las cámaras cómplices de los medios internacionales. Y, por supuesto, en EEUU está penada la invasión de la propiedad, sea pública o privada. En EEUU, un orador puede ser detenido si promueve actos de violencia o instiga a la gente a cometer actos ilegales. Es decir, lo que han hecho, en estas últimas semanas, ante decenas de medios de todo el mundo, líderes opositores como Freddy Guevara, María Corina Machado o Henrique Capriles Radonski. Todos, absolutamente todos, ya estarían presos en EEUU. Texto original ¿Quién reprime a quién? 6 cosas que los guarimberos no podrían hacer en gringolandia `Con el mazo dando´ (VTV).- ¿Sabías que bloquear las calles como método de manifestación es considerado un delito en Estados Unidos (EEUU) y las fuerzas de seguridad accionan rápidamente? ¿Sabías que en el país del norte si una persona pone a otras en peligro en el transcurso de una protesta, queda sujeto a que lo arresten? ¿Qué pensarán de esto los terroristas de la derecha que en los últimos días han venido causando destrozos y agredido a efectivos de seguridad en diversas zonas de Caracas y en otras ciudades del país en sus protestas “pacíficas” contra el Gobierno Nacional? Si bien es cierto que la “todopoderosa” primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos contempla la libertad de expresión, y el derecho a protestar pacíficamente, también tiene límites. 1. Hora, fecha y lugar regulados Por ejemplo, la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), quien dice ser el principal protector de la libertad en el imperio estadounidense, señala que la Constitución de ese país le garantiza el derecho a participar en manifestaciones pacíficas en los “foros públicos tradicionales”, tales como las calles, las aceras o los parques. Sin embargo, el gobierno puede imponer restricciones en cuanto a “la hora, el lugar y la forma” de la expresión, al requerir permisos, reseña la organización en un folleto publicado en la página https://www.aclu.org/files/pdfs/immigrants/acluprotestbrochuresp1.pdf. 2. Prohibido congestionar el tránsito La citada web también señala que en Estados Unidos un ciudadano tiene derecho a distribuir impresos, sostener rótulos y recabar firmas para peticiones sobre las aceras o en frente de edificios gubernamentales, siempre y cuando no interfiera con las actividades de otras personas, obligue a las personas que pasan a aceptar volantes o provoque congestionamientos de tránsito. Agrega que para poder montar un acto que involucre a un grupo numeroso y el uso de instalaciones públicas o de sonido amplificado, necesitará un permiso. 3. Inmigrantes no protestan Por supuesto, no debe resultar extraño que Estados Unidos siendo tan excluyente como es, establezca limitaciones para los inmigrantes. En ese sentido, de acuerdo a la Ley del Patriota de los EEUU (Patriot Act), toda persona que no sea ciudadana de ese país y que no sea residente permanente, puede ser investigada simplemente a causa de sus actividades relacionadas con la Primera Enmienda. Los inmigrantes que quieran participar en una protesta, marcha o manifestación siempre deben llevar consigo los números telefónicos de sus amigos y parientes, así como los números telefónicos de un abogado de inmigración o de una organización que abogue por los derechos de los inmigrantes, agrega la citada web. 4. Sin violar propiedad privada Si bien es cierto que la primera enmienda de la Constitución gringa habla del derecho a la libertad de expresión, la misma no protege las formas de expresión que impliquen quebrantar leyes establecidas, tales como la invasión a propiedad, el desacato o el interferir con la orden legal de un oficial de la policía, refiere https://www.aclu.org/files/pdfs/immigrants/acluprotestbrochuresp1.pdf. ¿Qué dirán de esto los terroristas de la derecha venezolana que no solo arremeten contra instituciones e instalaciones públicas, sino también contra su amada propiedad privada? Y peor aún: desobedecen las ordenes de los efectivos de seguridad. 5. Quien incite al caos va preso Presten atención “líderes” de la derecha venezolana. En Estados Unidos aunque los oradores provocadores no pueden ser castigados por el simple hecho de alborotar al público, el orador puede ser arrestado por agitación si promueve actos de violencia o instiga concretamente a la gente para que cometa actos ilícitos, refiere la citada página ¿Qué les hubiese pasado a Freddy Guevara, Leopoldo López, Juan Requesens, María Corina Machado, Henrique Capriles Radonski, entre otros dirigentes de la oposición nacional si sus llamados de violencia lo hacen en su amado país del norte? seguramente todos estuviesen presos. Cojan dato, terroristas de la derecha venezolana, en su amado Estados Unidos, si usted pone a otras personas en peligro en el transcurso de una protesta, queda sujeto a que lo arresten. Una protesta que impida el tránsito vehicular o peatonal es ilegal si no cuenta con permiso, agrega el citado link. ¿Cuántas vidas no han puesto en peligro los terroristas de la derecha venezolana con sus guarimbas? De hecho en el 2014 por sus acciones vandálicas 43 personas perdieron la vida y alrededor de 800 resultaron heridas. En los últimos días estos terroristas han puesto en peligro la vida de los efectivos de seguridad y de ciudadanos venezolanos con sus protestas “pacíficas”. Agrega https://www.aclu.org/files/pdfs/immigrants/acluprotestbrochuresp1.pdf que en el imperio estadounidense los ciudadanos de ese país no tienen derecho a obstaculizar la entrada a un edificio ni a acosar físicamente a nadie. Por regla general, los actos de libre expresión no pueden efectuarse en propiedad privada, incluyendo los centros comerciales al aire libre, sin el consentimiento del dueño de la propiedad. Usted no tiene derecho a permanecer en propiedad privada después de que el dueño de la propiedad le haya pedido que se vaya. ¿Qué dirán de esto los terroristas de la derecha venezolana que les encanta hacer barricadas en las urbanizaciones del este y en las principales arterias viales? 6. También se piden permisos para manifestaciones públicas En Estados Unidos, por ejemplo, el derecho a organizar marchas pacíficas en público está ampliamente protegido por la libertad de expresión y reunión, establecida en su Constitución, sin embargo, en estados como Nueva York es necesario solicitar permiso a las autoridades locales. Asimismo, el uso de máscaras en estos actos está prohibido desde 1854, reseñó el 1 de septiembre de 2013 http://www.excelsior.com.mx En mayo de 2014 la http://www.bbc.com publicó un reportaje en donde abordó los verdaderos límites de la libertad de expresión en el imperio gringo señalando que la intersección de dos calles con tráfico o las bases militares son lugares clásicos donde no rige la libertad de expresión. En la acera y los parques sí está permitido emitir opiniones en voz alta, siempre que no se interrumpa el paso de los peatones.