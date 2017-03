Más de mil personas desbordaron homenaje a Fidel Castro en Madrid en un acto solidario para la Historia (+ Fotos) Tweet Powered by Web Agency José María Alfaya - Fotos: Ela R que R - Cubainformación - El homenaje a Fidel Castro, celebrado este sábado 25 de marzo en el Auditorio Marcelino Camacho de CC.OO., en Madrid, resultó un éxito de asistencia y una demostración cálida de solidaridad con Cuba y de reconocimiento a la dimensión política y humana de Fidel Castro. Cubainformación TV prepara un reportaje en video sobre el acto, que será publicado en la tarde de este lunes. Más de 900 personas en la Sala (aforo completo) y 200 que no pudieron acceder a ella testimonian la capacidad de convocatoria de la figura del Comandante en Jefe. El acto contó con la presencia del Embajador de la República de Cuba, otros destacados representantes diplomáticos acreditados en Madrid, miembros y responsables de las organizaciones convocantes, un nutrido plantel de colaboradores voluntarios y un público asistente que no se limitó al papel de espectador sino que participó activamente coreando y aplaudiendo las diversas intervenciones. Durante dos horas y treinta minutos se sucedieron los testimonios y las referencias. Textos, videos y canciones que recordaron insistentemente el papel jugado por Cuba y por Fidel Castro en la lucha contra el imperialismo y por la emancipación de los pueblos del yugo neocolonial. Por la continuidad de la Revolución Cubana. Intervinieron, además de Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba, Alfredo Catalá, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Belén Gopegui, escritora, Ángeles Diez, académica, Lázaro Oramas, del Movimiento de Solidaridad, Javier Couso, eurodiputado, y Carlo Frabetti, escritor. Presentó el acto José Maria Alfaya, y actuaron Ismael de la Torre, Manuel Gerena, Arita Mitten acompañada a la guitarra de Jose Morales, Juanjo Anaya acompañado a la guitarra de Armando Martínez, Orlis Pineda, y Raúl Torres, acompañado al piano por René Hernández. El acto fue retransmitido en directo por streaming. Aquí algunas de las primeras instantáneas. Comentarios