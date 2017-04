Lenín Moreno triunfa en la segunda vuelta de las presidenciales en Ecuador Tweet Powered by Web Agency RT en Español.- Con más del 94% escrutado, el candidato de Alianza País ha obtenido el 51,07% de los votos, frente a un 48,93% del opositor Guillermo Lasso. Lenín Moreno es elegido presidente de Ecuador Lenín Moreno es el virtual ganador de las elecciones en Ecuador, falta menos del 10% de las boletas por contar. Foto: @Lenín/ Twitter. Cubadebate.- Lenín Moreno Garcés es el nuevo presidente del Ecuador, según anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país. Con casi el 95% de las boletas contadas, la ventaja de la dupla de Alianza PAIS, Moreno-Glas, supera por 2,14% a la de CREO, Lasso-Páez. El resultado ya es oficial, la Revolución Ciudadana triunfó sobre el Neoliberalismo. En la noche de este domingo, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, anunció como vencedor a Moreno con una ventaja de 211 mil 859 votos hasta ese momento. El partido vencedor, Alianza PAIS, celebró el triunfo, mientras Moreno escribió en su cuenta de Twitter: “Gracias a los millones de ecuatorianos que nos respaldaron. Hoy ganó la democracia, hoy ganó el Ecuador. Estoy muy emocionado, una explosión de emociones dentro de mi corazón”. El vicepresidente de Moreno es Jorge Glas, quien ya ejerció esa función durante el mandato de Rafael Correa. A través de un video compartido hace unos minutos por Periscope, Juan Pablo Pozo explica: “Presentamos los resultados oficiales para presidente y vicepresidente de la República de Ecuador. Tenemos un total de 38 mil 653 actas de 41 mil 042, que corresponden al 94,18%” con los siguientes resultados: El binomio Lenín Moreno – Jorge Glas con el 51,07%, es decir cuatro millones 833 mil 513 votos y el binomio Guillermo Lasso – Andrés Páez con el 48,93%, es decir cuatro millones 621 mil 654 votos”. “Ecuador ha dado muestras al mundo de participación y democracia. Respetar los resultados es el respeto a cada ciudadano que acudió a las urnas en forma libre y democrática”, añadió Pozo luego de dar a conocer los resultados. “Aquí no se ha regalado ni quitado un solo voto a nadie. Le cumplimos al país, le cumplimos a la democracia y le cumplimos a la voluntad del soberano expresada en las urnas”, concluyó el presidente del Consejo Electoral. La primera reacción del perdedor, el banquero Guillermo Lasso, fue la esperada: sin ninguna prueba acusó de fraude a las autoridades encargadas del conteo. Casi al mismo tiempo que se anunciaron los resultados, Lasso lanzó la acusación en Twitter e incitó a sus seguidores a salir a las calles bajo la consigna: “No me robes mi voto”. “Los delegados de la alianza CREO-SUMA presentarán las impugnaciones respectivas. No permitiremos que se violente la voluntad popular”, añadió Lasso a través de esa red social. Además, César Monge Ortega, presidente nacional del Movimiento Político CREO, al que pertenece Lasso, automáticamente convocó una conferencia de prensa para reclamar por el supuesto fraude. Por su parte, Lenín Moreno, ha insistido en el respeto a la decisión popular y la lucha contra la corrupción: “Voy a inaugurar el gobierno más limpio de la historia. Vamos a erradicar completamente la corrupción ¡Cuento con ustedes ecuatorianos!”, expresó. El compañero de fórmula de Lenín, Jorge Glas, también se sumó al júbilo y llamó a mantener la paz ante toda las provocaciones: “¡Gracias ecuatorianos! Votemos en paz, pensando en el país que queremos para nuestros hijos”, escribió en su cuenta de Twitter. Poco después de divulgarse los resultados, se reportaron sucesos violentos por parte de los seguidores de Lasso. El actual presidente Rafael Correa se lamentó de tales acciones: “¡Qué lástima! Brotes de violencia en Quito, Esmeraldas, Ibarra y Azogues. Lo que no logran en las urnas, quieren lograrlo por la fuerza”. Proyecto de gobierno El presidente electo marcó una diferenciación entre su proyecto de gobierno y el del postulante de la derecha, Guillermo Lasso. El programa que más acogida ha tenido es “Casa para todos”, al cual se han registrado un millón y medio de personas. La idea es promover la construcción de viviendas para suplir el déficit que tiene el país en ese rubro y dinamizar la economía con la creación de 136 mil empleos en esa área. Con respecto a la educación, la propuesta de Moreno es mantener el concepto de universalidad y gratuidad para todos en todas las instancias educativas, y la construcción de 40 universidades técnicas. Lenín Moreno, candidato de Alianza PAIS, gana las elecciones en Ecuador con una ventaja de 2,14% sobre Guillermo Lasso. Foto: @Lenín/ Twitter. El proyecto ‘Toda una vida’ para acompañar a los ciudadanos desde el momento de la concepción hasta que cierren sus ojos a la vida, y dentro de este al programa ‘Ternura’ para los cuidados de las madres y los niños, el parto institucionalizado, el tamizaje neonatal, la estimulación temprana y la alimentación para erradicar la desnutrición infantil. Además, plantea el incremento del Bono de Desarrollo Humano de 50 a 150 dólares y de una pensión para las personas de la tercera edad, con seguro social gratis y un sepelio digno. Dará apoyo a los emprendimientos con 15 mil dólares al dos por ciento de intereses, con dos años de gracia y a 15 años de plazo. También trabajará contra el narcotráfico y el microtráfico y reforzará la enseñanza de valores a los hijos en el amor a la Patria, identidad y lealtad. (Con información de Cubadebate/ Andes)