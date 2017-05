¿Qué son los Consejos Populares en Cuba? Algo más sobre la democracia de base en Cuba (+ Fotos)

Tweet Powered by Web Agency Conversamos con las presidentas de los Consejos Populares de Santa Felicia, Libertad y Zamora-Coco Solo, los tres en el municipio de Marianao, en La Habana. Los Consejos Populares agrupan a las delegadas y delegados de circunscripción (barrio), electos por el pueblo. Como representantes del Poder Popular en cada comunidad de Cuba, fiscalizan la actividad de las entidades públicas y privadas de sus demarcación, asegurando la participación de la población en la solución de sus problemas. JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube Conversamos con Leonor Labrada Fernánde, Presidenta del Consejo Popular Santa Felicia; con Marta Salomón Félix, Presidneta del Consejo Popular Zamora-Coco Solo; y Maria de los Ángeles Téllez, Presidenta del Consejo Popular Libertad. De las seis demarcaciones de Marianao, cinco consejos populares tienen a una mujer en la presidencia, y en el único que hay un hombre, las dos vicepresidentas son mujeres. Consejos Populares, en Ecured Estructura del Estado cubano, los Consejos Populares Equipo de producción de Cubainformación TV (video y fotografías): Patricia Moncada, José Manzaneda, Karoly Emerson, Emerio Rodríguez. Colaboración especial: ICAP. Edición: Ana Gil. Comentarios