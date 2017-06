Mariela Castro, Aleida Guevara y Claudia Camba aclararon `verdades y mentiras´ sobre Cuba en Donostia y Getaria (+ Fotos) Tweet Powered by Web Agency Cubainformación – Fotos y video: Ana Gil, José Manzaneda.- Los pasados días 7 y 8 de junio cumplieron una intensa agenda de actividades en la provincia vasca de Gipuzkoa: la diputada cubana Mariela Castro Espín, Directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de La Habana; la pediatra cubana Aleida Guevara March, miembro del Centro de Estudios Che Guevara e hija de Ernesto "Che" Guevara; y la activista argentina Claudia Camba, Presidenta de la Fundación `Un mundo mejor es posible´ y coordinadora de las Misiones Solidarias de salud y educación de Cuba en Argentina. JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube Las tres invitadas tomaron parte en sendas mesas redondas tituladas `Cuba, verdades y mentiras´: el día 7 en el Koldo Mitxelena Kulturunea de Donostia-San Sebastián y el día 8 en la Ulpiano Etxea de la localidad costera de Getaria, a sala llena en ambos casos, reuniendo a unas 500 personas entre ambas localidades. Esta actividad fue apoyada por varios colectivos sociales vascos -Euskadi-Cuba, Komite Internazionalistak, Askapena, Getariako Eskubide Sozialen Karta, San Prudentzioko Lagunak y Acesma-, así como por las organizaciones políticas Sortu, Ezker Anitza-IU, PCE-EPK, EK-PCPE, Ernai, Gazte Komunistak y GKK-CJC. Además, acompañada de la asociación vasca de amistad Euskadi-Cuba, Mariela Castro mantuvo un encuentro con Fernando San Martín, actual Director General de Cooperación para el Desarrollo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Por su lado, Aleida Guevara y Claudia Camba fueron recibidas por los grupos políticos de las Juntas Generales de Gipuzkoa, institución que durante varios años ha apoyado económicamente, a través de Euskadi-Cuba, el Centro Oftalmológico “Che Guevara”, de la localidad argentina de Córdoba, donde médicos de Cuba operan gratuitamente de la visión a pacientes argentinos de escasos recursos. En Getaria tuvieron un cálido recibimiento institucional y popular en el Ayuntamiento de la localidad. Los días 9, 10 y 11 de junio las tres invitadas participan además, en Bilbao, en el XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, dedicado a los medios de comunicación y las redes sociales en el Movimiento de Solidaridad con Cuba. En este evento se rendirá homenaje al Che y a Fidel y se celebrarán los 10 años del medio digital Cubainformación TV. En 2017 se cumplen los 50 años del asesinato del Che Guevara en Bolivia, por órdenes directas de la CIA. Charla en Donostia En algunos medios de comunicación Con Denis Itxaso y Fernando San Martín, en la Diputación Foral de Gipuzkoa

Visita a las Juntas Generales de Gipuzkoa

Con el alcalde de Getaria

Charla en Getaria

Con amigas y amigos de la solidaridad en una sociedad gastronómica de Getaria

Comentarios