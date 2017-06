Comité de Víctimas de las Guarimbas: `La Oposición venezolana practica el terror y convierte victimarios en víctimas´

Tweet Powered by Web Agency Cubainformación TV - Imagen de Video y Fotos: José Luis García de Mingo, Iñigo Fernández - Edición: Ana Gil, José Manzaneda.- El 11 de mayo, opositores fascistas trataron de linchar a tres víctimas del terrorismo de la ultraderecha venezolana, que se encontraban dando una charla en el Centro de la Diversidad de la Embajada de Venezuela en Madrid, junto a más de cien personas de la solidaridad y del cuerpo diplomático de varios países. ¿Qué información querían acallar los jóvenes violentos de la burguesía venezolana en el exterior? JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube Policía, gobierno y medios españoles colaboran con el secuestro de cien personas en Embajada de Venezuela en Madrid Cubainformación TV habló con las tres personas agredidas, pertenecientes al "Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado en Venezuela": Desiree Cabrera, madre de una de las niñas que asistía en 2014 a un centro público que grupos violentos intentaron quemar con 89 niños dentro; Zoraida Bracho Santana, madre del Capitán de la GNB Ramzor Bracho, asesinado el 12 de marzo de 2014 en Naguanagua (Carabobo); y Germán Óscar Carrero, conductor de camión que perdió un brazo en una agresión de ultraderechistas. El 19 de mayo de 2017, en la Puerta del Sol (Madrid), cientos de personas plantaron cara a los Fascistas y dieron su apoyo a estas Víctimas del Terrorismo opositor venezolano. Comentarios