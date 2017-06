Emotivo homenaje al Che y a Fidel en Bilbao en el arranque del XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba (+ Fotos)

Tweet Powered by Web Agency Cubainformación – Fotos y video: Ana Gil, Ane Lópes, Carlos Fiallos, Juan Carlos Verguizas, José Manzaneda.- Este viernes 9 de junio, en la sala Bilborock de Bilbao quedó inaugurado el XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, con una gala cultural de homenaje a Fidel Castro y al Che Guevara, en el 50 aniversario de su asesinato por órdenes de la CIA. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube Todos los videos, fotos y materiales del IV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba: Bilbao, 9 al 11 de junio de 2017 Un aurresku de honor por parte del grupo de danzas vascas Gaztedi Dantzari Taldea abrió el evento, en el que la intervención central corrió a cargo de Aleida Guevara March, médica pediatra, miembro del Centro de Estudios Che Guevara de La Habana e hija del Che, cuyo recuerdo emotivo de ambos líderes, Fidel y Ernesto, provocó emociones y lágrimas en el público de la sala. El dúo cubano D´Capricho puso la música, con varias canciones en euskara (idioma vasco), y la poesía corrió a cargo del decimista, escritor y repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta. Euskadi-Cuba, organizadora del Encuentro, invitó a esta inauguración a representantes de instituciones, partidos y sindicatos vascos. Estuvieron presentes Eugenio Martínez Enríquez, Embajador de Cuba; también por la Embajada Edelys Santana, José Carlos Zaragoza, Dionne Martínez y Chadel Chávez; por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos Elio Gámez, Gladys Ayllon y Raimundo Pino; Adreiuna Suárez y Carla Isea, por el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao; Claudia Camba, Presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible de Argentina; el activista y actor Willy Toledo; Javier Couso, eurodiputado; Asier Altuna, Tasio Erkizia, Karmelo Landa y Dabid Lopategi de Sortu; Jon Hernández y Fernando Atxa, del PCE-EPK; Iñigo Martínez e Isabel Salud, por Ezker Anitza-Izquierda Unida; una representación de Comisiones Obreras; Guillermo Errejón de Podemos-Ahal Dugu; Amaia Arenal, concejala de Udalberri; Diana Urrea, de Alternatiba; Iraitz Gesalaga, Izaskun Goienetxea y Xabier Lasa, por Askapena; Mila Larburu y Manoli Etxeberria de Komite Internazionalistak; Lara Montilla Navarro y Aritz Rodríguez Galán de Gazte Komunistak; una representación de la Agencia Vasca de Cooperación del Gobierno vasco; el profesor de la Universidad del País Vasco Alexander Ugalde; y Amaiur Macías y Ariane Macías, hijas del periodista vasco y gran amigo de Cuba Joseba Macías. También tomaron la palabra Mariela Castro Espín, diputada cubana y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex); Elio Gámez Neyra, Vicepresidente Primero del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP); y Moisés Rodríguez, exagente de la Seguridad del Estado cubano. En el acto se reconoció el trabajo de varios periodistas y medios, por su valentía en dar espacios informativos a los colectivos de solidaridad con Cuba, y en nombre de ellas y ellos tomó la palabra el locutor de radio Ramón Bustamante. Fueron reconocidos, además de este periodista, Gorka Andraka, Alex Anfruns, Mirari Isasi, Jon Mikel Fernández, Iñaki Makazaga, Alfred Elguezabal, Begoña Yebra, Roge Blasco, Amagoia Mujika, Ketty Castillo, La Guerrilla Comunicacional, La Escalera, Marta Martínez y el dibujante Javier Etayo, “Tasio”. En el XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba participan 210 delegadas y delegados de 66 organizaciones procedentes de los diferentes pueblos y nacionalidades del Estado español, y se desarrolla hasta el domingo 11 de junio. En él se debatirá y aprobará el Plan de Medios de Comunicación del Movimiento de Solidaridad con Cuba, y se articularán campañas en contra del bloqueo a Cuba o en reclamación de la devolución a Cuba del territorio que EEUU ocupa ilegalmente en Guantánamo. Y el sábado 10 de junio, a las 21:00 horas, en la misma sala Bilborock, se celebrará una fiesta-concierto por los 10 años de Cubainformación, en la que actuarán Orlis Pineda y su grupo Cayamba, y el repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta. También tomarán la palabra Aleida Guevara, Mariela Castro y el actor y activista Willy Toledo. Comentarios