Si una noticia se define como el relato de hechos novedosos y de interés, que 170 jóvenes de EEUU hayan logrado ser profesionales médicos gracias a las becas de Cuba, un país pobre al que su gobierno bloquea y hostiga desde hace seis décadas, sin ninguna duda debería ser una noticia. Pero no lo es. Edición Esther Jávega. Cooperación Sur-Norte de Cuba para ayudar a EEUU: ¿dónde lo han leído? José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Si una noticia se define como el relato de hechos novedosos y de interés (1), que 170 jóvenes de EEUU hayan logrado ser profesionales médicos gracias a las becas de Cuba, un país pobre al que su gobierno bloquea y hostiga desde hace seis décadas, sin ninguna duda debería ser una noticia (2). Pero no lo es. La Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba (la ELAM), donde fueron formadas esas personas, es -según el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon- la escuela de medicina “más avanzada del mundo” (3). Sin embargo, no aparece en ninguno de los rankings de las mejores facultades del mundo, encabezados todos por la Universidad de Harvard (4). Vencer el silencio mediático sobre la increíble cooperación Sur-Norte que ofrece Cuba a EEUU es una de las obsesiones, desde hace años, de la “Fundación Interreligiosa para la organización comunitaria” (IFCO) –más conocida como “Pastores por la Paz”-, entidad norteamericana que coordina dichas becas (5). Para ello produjeron en 2016 el documental “Community Doctors” (6): para que, por vías alternativas de festivales y actos solidarios, algunas personas pudieran conocer cómo Cuba ha formado gratis a jóvenes que en EEUU jamás habrían podido pagarse los 200 mil dólares que cuesta una universidad pública (7). Es un documental que muestra, por ejemplo, que –a pesar de la diferencia abismal de riqueza- Cuba tiene un sistema de salud más eficiente y más barato que el de EEUU (8), que gasta en salud 3,46 billones de dólares anuales, más que todo el resto del planeta (9). Un sistema de salud –el de la Isla- basado en la prevención que, tras 40 años de priorizar la atención primaria, ha logrado un descenso del 40 % en la mortalidad infantil (10), cuyo índice es sustancialmente inferior al de EEUU (11). Cuba cuenta, además, con el triple de médicos por cada mil habitantes (12). En función de lo novedoso y de su evidente interés social, las experiencias increíbles de 28.500 médicos de 103 países formados en la ELAM, la gran mayoría de forma gratuita, deberían generar reportajes de televisión, noticias, entrevistas (13). Pero no. Los escasísimos medios corporativos que han publicado algo sobre esta singular experiencia de cooperación, lo han hecho en su edición digital y en secciones secundarias. Es el caso de un reciente reportaje en “El País”, en su sección “Planeta futuro”, en el que leíamos que, “a diferencia de las facultades (…) estadounidenses, donde la mayor parte de la formación se imparte en el aula”, en Cuba los estudiantes atienden pacientes y practican de manera constante (14). Uno de los aspectos del modelo de salud cubano más chocantes -al parecer- para el alumnado norteamericano: “que los médicos hagan visitas domiciliarias (es) algo que en EEUU muchos solo conocen por la televisión”, leíamos. El concepto del médico de familia, que vive en la misma comunidad de sus pacientes, es clave de la filosofía sanitaria cubana, por la que es el médico quien visita al paciente, y no al revés (15). “Me encantaría ver cuántos médicos estadounidenses saben cómo se llaman sus pacientes”, decía en el citado reportaje un estudiante de Brooklyn. El alumnado enfatiza su experiencia educativa como “realmente transformadora”, en una escuela médica que anima a “compartir” y a brindar ayuda a otros pueblos (16). Y que lo único que exige a estos jóvenes a los que beca es que regresen a sus países a dar servicio a las comunidades menos favorecidas (17). Un último detalle: quien en 1998 propuso crear la Escuela Latinoamericana de Medicina, tras el huracán Mitch, con el objetivo de formar miles de médicos comunitarios de toda Centroamérica, fue... Fidel Castro (18). ¿Se explican ahora por qué es tan difícil que semejante ejemplo de humanismo sea noticia? 