Estados Unidos anuncia nuevas restricciones para los viajes y el comercio con Cuba

El gobierno estadounidense dio a conocer mayores restricciones para los norteamericanos interesados en hacer negocios con Cuba y en viajar a la isla caribeña, en cumplimiento del memorando presidencial que revierte importantes aspectos del acercamiento entre ambos países. Estas medidas incluyen vetar a los estadounidenses de hacer transacciones con más de 180 entidades de la nación caribeña. El Departamento de Estado dijo que los cambios comenzarán a regir desde este jueves cuando las normas se publiquen en el Registro Federal, según informó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridad (Bureau of Industry and Security, BIS) del Departamento de Comercio, indicaron reformas a las Normas sobre Control de Activos Cubanos (Cuban Assets Control Regulations, CACR) y a las Normas de Administración de Exportaciones (Export Administration Regulations, EAR), respectivamente, con el fin de implementar los cambios al programa de sanciones a Cuba. Estas medidas incluyen vetar a los estadounidenses de hacer transacciones con más de 180 entidades de la nación caribeña mencionadas en una larga lista, y obliga a que todos los viajes educativos no académicos 'pueblo a pueblo' se lleven a cabo bajo los auspicios de una organización que esté sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos. Los principales elementos de los cambios de las normas modificadas contemplan:Transacciones financieras, comercio, viajes pueblo a pueblo, viajes educativos, viajes llamados "de apoyo al pueblo cubano", y otras restricciones que incluyen a funcionarios cubanos. (Con información de Prensa Latina, Reuters y otras agencias)

EE.UU. anuncia endurecimiento de sanciones contra Cuba El Departamento del Tesoro estadounidense sancionará el turismo cubano, el cual afectará a la Corporación Cimex y la Unión de Industria Militar. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles el endurecimiento de sanciones contra Cuba a partir de este jueves 9 de noviembre. "Hemos fortalecido nuestras políticas sobre Cuba para alejar la actividad económica de las fuerzas militares cubanas y alentar al Gobierno a avanzar hacia una mayor libertad política y económica para el pueblo cubano", explicó el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin. Nuevas sanciones contra la isla caribeña fueron ordenadas por el Gobierno estadounidense iniciadas desde el pasado junio, que van directamente contra el sector turismo y militar, que entrarán en vigencia a partir de este jueves. Las órdenes del mandatario estadounidense Donald Trump constan de vetar a los norteamericanos de hacer transacciones con más de 180 empresas de Cuba, que afectan al menos a 80 hoteles. "Hoy, @USTreasury, @CommerceGov y @StateDept anuncian cambios a las reglas de sanciones de #Cuba". Los viajes individuales de los ciudadanos estadounidenses a la isla que no sean de “carácter académico” no estarán autorizados, a excepción de los boletos de avión o reservaciones en hoteles que fueron adquiridos antes del 16 de junio, fecha en la que se anunciaron las sanciones. Mnuchin señaló que se fortalecieron las políticas hacia Cuba para “alejar la actividad económica de las fuerzas militares cubanas y alentar al Gobierno a avanzar hacia una mayor libertad política y económica para los ciudadanos de la Isla”. Las políticas contra Cuba por parte de EE.UU. son parte del cumplimiento de las promesas de campaña del mandatario estadounidense, que a pesar de no haber roto las relaciones diplomáticas, mantiene y aumenta el cerco económico que tiene sobre el país desde hace más de 50 años. A continuación publicamos la lista de los organismos cubanos vetados por Estados Unidos en estas nuevas restricciones, publicada hoy por el el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el sitio web de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. Las entidades o subentidades de propiedad o controladas por otra entidad o subentidad en esta lista no se tratan como restringidas a menos que también se especifique por nombre en la lista. Ministerios: MINFAR — Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias MININT — Ministerio del Interior Compañías asociadas CIMEX — Corporación CIMEX S.A. Companía Turística Habaguanex S.A. GAESA — Grupo de Administración Empresarial S.A. Gaviota — Grupo de Turismo Gaviota UIM — Unión de Industria Militar Hoteles en La Habana y en Habana Vieja Aparthotel Montehabana (Habaguanex) Gran Hotel Manzana Kempinski (Gaviota) H10 Habana Panorama (Gaviota) Hostal Valencia (Habaguanex) Hotel Ambos Mundos (Habaguanex) Hotel Armadores de Santander (Habaguanex) Hotel Beltrán de Santa Cruz (Habaguanex) Hotel Conde de Villanueva (Habaguanex) Hotel del Tejadillo (Habaguanex) Hotel el Bosque (Habaguanex) Hotel el Comendador (Habaguanex) Hotel el Mesón de la Flota (Habaguanex) Hotel Florida (Habaguanex) Hotel Habana 612 (Habaguanex) Hotel Kohly (Habaguanex) Hotel Los Frailes (Habaguanex) Hotel Marqués de Prado Ameno (Habaguanex) Hotel Palacio del Marqués de San Felipe y Hotel Palacio O’Farrill (Habaguanex) Hotel Park View (Habaguanex) Hotel Raquel (Habaguanex) Hotel San Miguel (Habaguanex) Hotel Telégrafo (Habaguanex) Hotel Terral (Habaguanex) Memories Miramar Havana (Gaviota) Memories Miramar Montehabana (Gaviota) Santiago de Bejucal (Habaguanex) Hoteles en Santiago de Cuba Villa Gaviota Santiago (Gaviota) Hoteles en Varadero Blau Marina Varadero Resort (Gaviota) Grand Memories Varadero (Gaviota) Iberostar Laguna Azul (Gaviota) Iberostar Playa Alameda (Gaviota) Meliá Marina Varadero (Gaviota) Meliá Peninsula Varadero (Gaviota) Memories Varadero (Gaviota) Naviti Varadero (Gaviota) Ocean Varadero El Patriarca (Gaviota) Ocean Vista Azul (Gaviota) Paradisus Princesa del Mar (Gaviota) Paradisus Varadero (Gaviota) Sol Sirenas Coral (Gaviota) Hoteles en Pinar del Rio Hotel Villa Cabo de San Antonio (Gaviota) Hotel Villa Maria La Gorda y Centro Internacional de Buceo (Gaviota) Hoteles en Baracoa Hostal 1511 (Gaviota) Hostal La Habanera (Gaviota) Hostal La Rusa (Gaviota) Hostal Rio Miel (Gaviota) Hotel El Castillo (Gaviota) Hotel Porto Santo (Gaviota) Villa Maguana (Gaviota) Hoteles en Cayos de Villa Clara Dhawa Cayo Santa María (Gaviota) Hotel Cayo Santa María (Gaviota) Hotel Playa Cayo Santa María (Gaviota) Iberostar Ensenachos (Gaviota) Meliá Buenavista (Gaviota) Meliá Cayo Santa María (Gaviota) Meliá Las Dunas (Gaviota) Memories Azul (Gaviota) Memories Flamenco (Gaviota) Memories Paraíso (Gaviota) Ocean Casa del Mar (Gaviota) Royalton Cayo Santa María (Gaviota) Sol Cayo Santa María (Gaviota) Villa Las Brujas (Gaviota) Warwick Cayo Santa María (Gaviota) Hoteles en Holguín Blau Costa Verde Beach & Resort (Gaviota) Hotel Playa Costa Verde (Gaviota) Hotel Playa Pesquero (Gaviota) Memories Holguín (Gaviota) Paradisus Río de Oro Resort & Spa (Gaviota) Playa Costa Verde (Gaviota) Playa Pesquero Premium Service (Gaviota) Sol Rio de Luna y Mares (Gaviota) Villa Cayo Naranjo (Gaviota) Villa Cayo Saetia (Gaviota) Villa Pinares de Mayari (Gaviota) Hoteles en Jardines del Rey Hotel Playa Coco Plus (Gaviota) Iberostar Playa Pilar (Gaviota) Meliá Jardines del Rey (Gaviota) Memories Caribe (Gaviota) Pestana Cayo Coco (Gaviota) Hoteles en Topes de Collantes Hostal Los Helechos (Gaviota) Los Helechos (Gaviota) Villa Caburni (Gaviota) Agencias Turísticas Crucero del Sol Gaviota Tours Marinas Marina Gaviota Cabo de San Antonio (Pinar del Rio) Marina Gaviota Cayo Coco (Jardines del Rey) Marina Gaviota Las Brujas (Cayos de Villa Clara) Marina Gaviota Puerto Vita (Holguín) Marina Gaviota Varadero (Varadero) Tiendas en La Habana Vieja Casa del Abanico (Habaguanex) Colección Habana (Habaguanex) Florería Jardín Wagner (Habaguanex) Joyería Coral Negro (CIMEX) – Additional locations throughout Cuba La Casa del Regalo (Habaguanex) San Ignacio 415 (Habaguanex) Soldadito de Plomo (Habaguanex) Tienda El Navegante (Habaguanex) Tienda Munecos de Leyenda (Habaguanex) Tienda Museo El Reloj Cuervo y Sobrinos (Habaguanex) Entidades que atienden directamente a los sectores de defensa y seguridad ACERPROT — Agencia de Certificación y Consultoría de Seguridad y Protección AGROMIN — Grupo Empresarial Agropecuario del Ministerio del Interior APCI — Agencia de Protección Contra Incendios CAHOMA — Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara CASEG — Empresa Militar Industrial Transporte Occidente CID NAV — Centro de Investigación y Desarrollo Naval CIDAI — Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería CIDAO — Centro de Investigación y Desarrollo del Armamento de Artillería e Instrumentos Ópticos y Ópticos Electrónicos CORCEL — Empresa Militar Industrial Emilio Barcenas Pier CUBAGRO — Empresa Comercializadora y Exportadora de Productos Agropecuarios y Agroindustriales DATYS — Empresa Para El Desarrollo De Aplicaciones, Tecnologías Y Sistemas DCM TRANS — Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte DEGOR — Empresa Militar Industrial Desembarco Del Granma DSE — Departamento de Seguridad del Estado EMIAT — Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos Empresa Militar Industrial Astilleros Astimar Empresa Militar Industrial Astilleros Centro Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin ETASE — Empresa de Transporte y Aseguramiento Ferretería TRASVAL GELCOM — Centro de Investigación y Desarrollo Grito de Baire Impresos de Seguridad MECATRONICS — Centro de Investigación y Desarrollo de Electrónica y Mecánica NAZCA — Empresa Militar Industrial Granma OIBS — Organización Integración para el Bienestar Social PLAMEC — Empresa Militar Industrial Ignacio Agramonte PNR — Policía Nacional Revolucionaria PROVARI — Empresa de Producciones Varias SEPSA — Servicios Especializados de Protección SIMPRO — Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores TECAL — Empresa de Tecnologías Alternativas TECNOPRO — Empresa Militar Industrial “G.B. Francisco Cruz Bourzac” TECNOTEX — Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados TGF — Tropas de Guardafronteras UAM — Unión Agropecuaria Militar ULAEX — Unión Latinoamericana de Explosivos XETID — Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa YABO — Empresa Militar Industrial Coronel Francisco Aguiar Rodríguez Subentidades adicionales de CIMEX ADESA/ASAT — Agencia Servicios Aduanales (Customs Services) Cachito (Beverage Manufacturer) Contex (Fashion) Datacimex ECUSE — Empresa Cubana de Servicios Inmobiliaria CIMEX (Real Estate) Inversiones CIMEX Jupina (Beverage Manufacturer) La Maisón (Fashion) Najita (Beverage Manufacturer) Publicitaria Imagen (Advertising) Ron Caney (Rum Production) Ron Varadero (Rum Production) Telecable (Satellite Television) Tropicola (Beverage Manufacturer) Zona Especializada de Logística y Comercio (ZELCOM) Subentidades adicionales de GAESA Almacenes Universales (AUSA) ANTEX — Corporación Antillana Exportadora Dirección Integrada Proyecto Mariel (DIP) Empresa Inmobiliaria Almest (Real Estate) GRAFOS (Advertising) RAFIN S.A. Sociedad Mercantin Inmobiliaria Caribe (Real Estate) TECNOIMPORT Terminal de Contenedores de la Habana (TCH) Terminal de Contenedores de Mariel, S.A. UCM — Unión de Construcciones Militares Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) Zona Especial de Desarrollo y Actividades Logísticas (ZEDAL) Subentidades adicionales de Gaviota AT Comercial Manzana de Gomez (Shopping Mall) PhotoService Producciones TRIMAGEN S.A. (Tiendas Trimagen) Subentidades adicionales de Habaguanex Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fenix S.A. (Real Estate)