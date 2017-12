Cuba: ¿más cooperación médica que todo el `mundo rico´? Tweet Powered by Web Agency ¿Sabían que más de 4 millones de personas sin recursos de 34 países han sido operadas gratuitamente de la visión gracias al programa solidario cubano-venezolano “Operación Milagro”? Pues si no han leído una palabra de todo esto en la prensa internacional, piensen, por un momento, por qué se lo están ocultando. En "Contratuit" por Cubainformación TV. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube Cuba: ¿más cooperación médica que todo el `mundo rico´? ¿Han leído en alguno de los grandes medios que Cuba tiene 48.000 cooperantes sanitarios en 66 naciones del Sur, más que el conjunto de países ricos? ¿Que solo en Venezuela la cooperación cubana ha salvado un millón y medio de vidas en 12 años? ¿Han oído que la Brigada Médica Cubana frente a Desastres “Henry Reve” fue premiada en 2017 por la Organización Mundial de la Salud, tras atender a más de 3 millones y medio de personas en 21 países? ¿Sabían que en 2014, para combatir la epidemia de ébola en África, el Secretario General de la ONU pidió ayuda solo a EEUU, Francia, Reino Unido, a la Unión Europea… y a Cuba, que finalmente envió 256 cooperantes médicos? ¿Sabían que más de 4 millones de personas sin recursos de 34 países han sido operadas gratuitamente de la visión gracias al programa solidario cubano-venezolano “Operación Milagro”? Pues si no han leído una palabra de todo esto en la prensa internacional, piensen, por un momento, por qué se lo están ocultando. Un trabajo de Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda, para Cubainformación TV. Comentarios