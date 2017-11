Oscar López Rivera: `Vengo a traer mi agradecimiento y mi amor al pueblo y gobierno de Cuba´ (+ Fotos)

Tweet Powered by Web Agency Iliana García Giraldino - Fotos: Orlando Perera - Siempre con Cuba / ICAP.- El luchador independentista Oscar López Rivera, poco después de tocar tierra cubana cercana la medianoche de este domingo, expresó “mi mayor agradecimiento con mucho amor al pueblo cubano; siento que estoy en casa, pero también quiero sentir ese amor del pueblo cubano. Por primera vez llego a Cuba, es un sueño que se convierte en realidad”. Ver video del ICAP con imágenes de la llegada a Cuba En declaraciones a la prensa nacional que lo esperaba en el aeropuerto, el líder boricua que resistió dignamente casi 36 años encarcelado en Estados Unidos, comentó: “hace muchísimos, muchísimos años quería estar en Cuba. Definitivamente el pueblo puertorriqueño estará con Cuba hasta lo último y espero que eso sea reciprocado. Quiero disfrutar un ratico, aunque sea dos semanas, todo el tiempo que pueda, disfrutando con el pueblo cubano “. Comentó a una pregunta sobre su salud “me siento vivito y coleando, todavía a mi edad (74 años) puedo trabajar 14 y 15 horas diariamente, me siento bien, mientras puedo hacer algo… uno dice me levanté, trabajé todo el día y me acosté. Por lo menos del 17 de mayo (cuando cumplió totalmente la pena) hasta el presente ha sido así, en Puerto Rico me tienen como el carrito del gas que lo llevan por todo Puerto Rico dando vueltas y así es, dentro y fuera de Puerto Rico, y eso es buenísimo”. El luchador independentista se refirió al estado de la isla borinqueña tras el devastador huracán María: “las condiciones son durísimas, ha sido el mayor desastre de su historia, la situación refleja hasta qué extremo llega el gobierno de Estados Unidos… quien manda en Puerto Rico es Washington y Trump nos ha ilustrado la insensibilidad del gobierno estadounidense que no tiene ningún sentido de respeto con una nación como la nuestra, no tiene la menor consideración con un pueblo que está sufriendo, en un país que quedó devastado”. La situación hoy día muestra al mundo la pobreza que existía en Puerto Rico y que estaba escondida, también ilustra lo que es el colonialismo, lo que es un país que por 119 años ha sido colonia de Estados Unidos, agregó Oscar, y fustigó el comportamiento del gobierno estadounidense “si hay una deuda grande es la de Estados Unidos con Puerto Rico”, aseveró, y afirmó que Trump “le hace saber al mundo que Puerto Rico para ese gobierno no vale nada”. Junto a Oscar se encontraban su hija Clarisa, Fernando González Llort, presidente del ICAP y quien compartiera celda cuatro años con el líder boricua; y otros compañeros cubanos que le dieron la bienvenida. Este lunes comienza la visita de Oscar con un recorrido por el centro histórico de La Habana y posteriormente será objeto de un homenaje en un acto en la sede del ICAP. Durante su estadía –que se extenderá hasta el 26 de noviembre- el patriota boricua recibirá la Orden de la Solidaridad que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba. Recorrerá también lugares históricos y centros culturales de varias provincias y en Santiago de Cuba se dirigirá al cementerio Santa Ifigenia donde rendirá tributo a José Martí, al Comandante en Jefe Fidel Castro, a Carlos Manuel de Céspedes y a Mariana Grajales. ¡Ya está en Cuba el patriota boricua Oscar López Rivera! Por: Iliana García Giraldino (Siempre con Cuba/ICAP) Oscar López Rivera, el patriota puertorriqueño símbolo de la dignidad de ese pueblo y de su lucha independentista, cumplió este domingo su sueño de visitar a Cuba, donde es profundamente admirado por sus convicciones revolucionarias que le permitieron resistir casi 36 años en cárceles del imperio que no pudo doblegarlo. En la terminal aérea José Martí, el Héroe de la República de Cuba, Fernando González Llort, presidente del ICAP y quien fuera compañero de celda de Oscar por más de cuatro años, lo estrechó en un prolongado y fuerte abrazo que llevaba en sí mismo el homenaje del pueblo cubano al ejemplar hijo de Nuestra América. Conmovido por estar en la tierra de Martí y Fidel, Oscar devolvió cada saludo sonriendo feliz junto a su hija Clarisa, incansable luchadora durante años por la libertad de su padre, objetivo respaldado por la solidaridad internacional y dentro del propio Puerto Rico, que sufre, además de su estatus colonial y la crisis económica, los grandes daños causados por el reciente huracán María. Oscar arribó cerca de la medianoche del domingo, y poco después de la llegada conversó brevemente con la representación de la prensa nacional que lo aguardaba siendo sus primeras palabras de agradecimiento al pueblo cubano y para manifestar la alegría de estar en Cuba. También acudieron a la terminal aérea a darle la bienvenida, Yolanda Ferrer, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Silvia Matute, funcionaria del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Lily Zamora y Tania Parra. Oscar recibirá el homenaje de toda Cuba, y cumplimentará un programa que lo llevará a varias provincias, entre estas a Santiago de Cuba, donde rendirá tributo al Héroe Nacional José Martí, al Comandante en Jefe Fidel Castro, al Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes y a la madre de los cubanos, Mariana Grajales. El ICAP se preparó especialmente para recibir al querido hermano boricua, quien permanecerá en Cuba hasta el 26 de noviembre. Oscar había expresado su deseo de “abrazar al pueblo de Cuba”, aspiración de ambas partes que se ha cumplido, pues los cubanos estaban ansiosos de recibir al héroe boricua en una tierra que lo acoge como a un hijo. En esta histórica jornada es inevitable recordar el poema de la escritora y revolucionaria puertorriqueña Lola Rodríguez de Tió: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón… En Cuba, el primer abrazo de hermano Iliana García Giraldino El independentista boricua Oscar López Rivera al llegar a Cuba se estrechó en un largo y fortísimo abrazo con nuestro héroe Fernando González Llort. Ambos desbordaban sentimientos de una hermandad curtida durante más de cuatro años en una celda común del imperio y en la convergencia de ideales de justicia y entrega generosa de sacrificios a la patria. Tanto tiempo juntos tras las rejas compartiendo sueños sustentados en la fe hacían excepcional este encuentro. ¡Cuánta alegría contenida expresaban sus rostros sonrientes! ¡Cuánta historia común, afecto profundo y recuerdos imborrables rodeaban en esos momentos a los dos recios luchadores! En varias ocasiones le escuché afirmar con seguridad a Fernando “no está lejos el día en que entre por la puerta del ICAP nuestro hermano Oscar y lo recibiremos como se merece”, en tanto el bravo boricua repetía sus deseos de manifestar amor y gratitud al pueblo cubano. ¿Cuántas veces habrán soñado íntimamente en lograr la excarcelación y encontrarse en Cuba en momentos que parecía tan lejana e inimaginable lo que hoy es una espléndida realidad? ¿Cuántos relatos de una y otra isla, de su historia, luchas, cultura y costumbres, intercambiaron en las largas horas e interminables días de encierro? Oscar repetía que estar en Cuba “es un sueño convertido en realidad”. También para los cubanos tenerlo entre nosotros es la realidad de un sueño por el que batallamos acompañando a los boricuas que a su vez respaldaron la causa de Los Cinco, en la campaña "Por la libertad de los nuestros". Genuina solidaridad entre los pueblos que multiplica las fuerzas haciéndolas invencibles. Esa es la única explicación posible a tanta maravilla, absolutamente incomprensible para el poderoso imperio.