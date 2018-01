Documental `Cuba and the Cameraman´: interpretaciones diversas pero una sola versión mediática Tweet Powered by Web Agency El film provoca interpretaciones políticas encontradas: una, que el autor habría evolucionado desde un idealismo ingenuo a una visión decepcionada sobre Cuba; también la contraria, que su simpatía por Fidel Castro y la Revolución se mantiene, lo que no impide que muestre con crudeza sus carencias. Pero es la primera la que sugieren los medios corporativos. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube Edición: Esther Jávega Documental `Cuba and the Cameraman´: interpretaciones diversas pero una sola versión mediática José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- `Cuba y el cámara (camarógrafo)´ es un documental que recoge imágenes grabadas en Cuba, desde hace 45 años, por el realizador estadounidense Jon Alpert (1). En 2017 fue presentado en la Mostra de Venecia (2) y en el Festival de Cine de La Habana (3), y emitido por el canal Netflix (4). Es un trabajo de autor que refleja, a través de la evolución de tres familias, diferentes momentos de la historia reciente de Cuba: los primeros años 70, cuando el país vivía un desarrollo social y económico acelerado; la debacle de los 90, tras la desaparición de la Unión Soviética; o la actual coyuntura de cambios y desafíos económicos. El film provoca interpretaciones políticas encontradas: una, que el autor habría evolucionado desde un idealismo ingenuo a una visión decepcionada y cínica sobre Cuba; también está la contraria, que su declarada simpatía por Fidel Castro y la Revolución se mantiene, aún con dudas, lo que no impide que muestre con crudeza sus carencias y sinsabores. Tras ver la película, ambas deducciones son posibles. Pero es la primera la que sugieren los medios corporativos, que enfatizan las contradicciones del propio autor (5). En “The New York Times” leemos que Jon Alpert “se las arregla para amar al líder supremo (Fidel) al mismo tiempo que revela el desastre promovido por él” (6). En “El País”, que refleja “la pobreza en la que quedó la población (cubana) y el déficit en materia de derechos humanos” (7). Otros medios –como la revista de cine “Indie Wire”- critican al director por ser “inquietantemente comprensivo con un dictador culpable de graves violaciones de los derechos humanos” (8). Cierto es que Alpert refleja su cercanía personal a Fidel (9). Y que plasma el dolor del pueblo cubano tras su muerte. Pero el documental es todo menos una crónica complaciente. Centrado en la crisis de los 90 en casi la mitad de su metraje, es un retrato social de penurias y privaciones, en el no hay reflejo ni de los logros sociales del país ni del bloqueo de EEUU, mencionado apenas una vez por el propio Fidel Castro (10). Curioso, porque este film que proyecta muchas más sombras que luces sobre el proceso cubano, es calificado en el diario “The Washington Times” como “moralmente tóxico” (11). La periodista cubana Liliana Molina narraba que la presentación del documental fue una de las más emotivas del reciente Festival de La Habana, porque “refleja subjetividades y contradicciones” y “apela a una construcción plural” de la realidad de la Isla (12). Algo que, al parecer, se hace insoportable para quienes se empeñan en repetirnos –también desde la crítica de cine- la única interpretación aceptable sobre la realidad y los problemas de Cuba. (1) https://www.nbcnews.com/news/latino/cuba-cameraman-american-journalist-shows-cuba-s-journey-1970s-n823336 (2) http://www.gettyimages.es/evento/cuba-and-the-cameraman-photocall-74th-venice-film-festival-775037933#jon-alpert-attends-the-cuba-and-the-cameraman-photocall-during-the-picture-id843693594 (3) http://habanafilmfestival.com/proyeccion/cuba-y-el-camarografo/ (4) https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-experimento-revolucionario-de-cuba-visto-a-traves-del-visor-en-venecia/10005-3372614 (5) https://cineoculto.com/2017/12/cuba-and-the-cameraman-45-anos-grabando-la-revolucion-cubana/ (6) https://www.nytimes.com/es/2017/12/14/cuba-fidel-castro-alpert-documental-camaraman/ (7) https://elpais.com/cultura/2017/12/15/television/1513345467_143296.html (8) http://www.indiewire.com/2017/11/cuba-and-the-cameraman-review-jon-alpert-netflix-1201900078/ (9) https://www.huffingtonpost.com/entry/jon-alpert-talks-cuba-and-the-cameraman-in-terms_us_5a1289a6e4b0e30a958508ab (10) https://www.otroscines.com/nota?idnota=12809 (11) https://www.washingtontimes.com/news/2017/dec/19/jon-alperts-fidel-castro-documentary-morally-toxic/ (12) https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-experimento-revolucionario-de-cuba-visto-a-traves-del-visor-en-venecia/10005-3372614 Comentarios