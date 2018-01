Venezuela: en represalia… elecciones Tweet Powered by Web Agency La oposición venezolana lleva 5 años exigiendo elecciones presidenciales anticipadas y, ahora, cuando llegan, ya no les viene bien. Está fragmentada y sin candidato unitario. Espacio "Contratuit", por Cubainformación TV. JW Player goes here Edición: Ana Gil. Ver este mismo video en Youtube Venezuela: en represalia… elecciones La oposición de Venezuela y los gobiernos que la apoyan llevan años exigiendo elecciones presidenciales anticipadas, recurriendo para ello a la violencia y a las sanciones económicas. Pues bien. Acaban de convocarse esas elecciones presidenciales. Y ahora, la oposición, el Departamento de Estado, el Grupo de Lima, la OEA, las rechazan. ¿Y la prensa internacional? El diario español ABC afirmaba que “Nicolás Maduro piensa arrasar en los comicios y atornillarse en el poder”. Y reconocía la razón: “la profunda división que sufre la oposición venezolana, que (...) no cuenta con un candidato único que le haga frente”. Ese es el problema: la oposición lleva 5 años exigiendo elecciones y, ahora, cuando llegan, ya no les viene bien. Está fragmentada y ha perdido tres elecciones en los últimos seis meses. Pero la frase de la semana la ha dicho Henry Ramos Allup, dirigente opositor: las elecciones “son una represalia por las (recientes) sanciones de la Unión Europea” contra Venezuela. Sí, sí: la “represalia” no son las sanciones, sino las elecciones. Ahora está todo mucho más claro. Un trabajo de Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda, para Cubainformación TV. Comentarios