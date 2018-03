Odio a Cuba une a nacionalistas españoles y catalanes... de derechas Tweet Powered by Web Agency Si el diario español “El País” embestía contra su antiguo defendido, el expresidente Rodríguez Zapatero, por favorecer el diálogo en Venezuela, ahora es la prensa afín al gobierno de Mariano Rajoy la que arremete contra su embajador en La Habana, Juan José Buitrago. Espacio "Contratuit", en Cubainformación TV. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube Odio a Cuba une a nacionalistas españoles y catalanes... de derechas Si el diario español “El País” embestía contra su antiguo defendido, el expresidente Rodríguez Zapatero, por favorecer el diálogo en Venezuela, ahora es la prensa afín al gobierno de Mariano Rajoy la que arremete contra su embajador en La Habana, Juan José Buitrago. Su pecado: haberse fotografiado en la tumba de Fidel Castro, en una visita diplomática habitual. El ABC, periódico cercano al PP, titulaba: “Indignación por la foto del embajador español en Cuba ante la tumba de Fidel Castro”. Y daba largo espacio a la propaganda del “Observatorio Cubano de Derechos Humanos”, un grupo de ultraderecha, ubicado en Madrid y financiado por el Gobierno de EEUU. Curiosamente, contra el citado embajador se unían partidos que son supuestos enemigos políticos, como Ciudadanos y el PDeCAT: es decir, nacionalistas españoles y nacionalistas catalanes... de derechas. No parece que la prensa de Madrid esté por ayudar a la maltrecha diplomacia española en Cuba, hoy centrada en facilitar negocios empresariales en la Isla. Y se demuestra que ya todas las principales cabeceras de la prensa española, todas, son... de ultraderecha. Un trabajo de Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda, para Cubainformación TV. Edición: Ana Gil. Comentarios