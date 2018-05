En preguntas y respuestas, un resumen de las elecciones en Cuba Tweet Powered by Web Agency Lissy Rodríguez Guerrero - Granma - Foto: Endrys Correa Vaillant- La amplia y decisiva participación del pueblo es un principio del sistema electoral cubano. ¿QUÉ ACTO PONE FIN AL PROCESO ELECTORAL 2017-2018?

Con la convocatoria librada por el Consejo de Estado el 13 de junio del 2017 se inició el proceso de elecciones generales 2017-2018, que concluyó este sábado con la entrega –en acto solemne– del informe del trabajo realizado, por la Comisión Electoral Nacional (CEN), al Consejo de Estado. En presencia de Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Alina Balseiro, presidenta de la CEN, hizo entrega del documento a Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. ¿CÓMO TRANSCURRIÓ EL PROCESO EN LA BASE?

La nominación de candidatos a delegados a las asambleas municipales, realizada del 4 de septiembre al 30 de octubre, constituye la base del Sistema Electoral Cubano, y a pesar de haberse extendido el calendario de trabajo como consecuencia de las afectaciones provocadas por el huracán Irma, el proceso se desarrolló con calidad, y se cumplieron los pasos electorales con amplia participación popular. ¿QUÉ DISTINGUIÓ LA ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS A LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES, PROVINCIALES Y DE LOS DIPUTADOS?

La elección de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular se desarrolló de forma organizada, con el 89,02 % de asistencia a las urnas; mientras, en la votación para elegir a los delegados a las Asambleas Provinciales y diputados a la Asamblea Nacional, ejercieron el derecho al voto el 85,65 % de los electores. El 94,42 % de las boletas depositadas en las urnas se declararon válidas, cifra superior a la primera etapa del proceso y de las Elecciones Generales del 2012/2013. ¿CUÁLES DETALLES RESALTAN DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL?

La sesión Constitutiva de la ANPP, celebrada los días 18 y 19 de abril, fue realizada con el 99,83 % de asistencia de los diputados, y en la elección del presidente, la vicepresidenta y secretaria de la ANPP no se reportaron boletas en blanco ni anuladas, al igual que en la elección del Consejo de Estado. Fueron votadas por todos, para la elección de la presidencia de la ANPP, el 99, 83% de las boletas, y en la elección del Consejo de Estado solo dos boletas se votaron selectivamente. En ambos casos, el 100 % de los diputados presentes depositaron boletas en las urnas y todas fueron declaradas válidas. ¿QUÉ PUEDE Y DEBE MEJORARSE EN EL PROCESO ELECTORAL?

La CEN propuso un grupo de recomendaciones al Consejo de Estado para el perfeccionamiento de futuros procesos electorales: valorar la creación de un órgano electoral permanente a todos los niveles y mantener hasta su creación las estructuras temporales; crear comisiones de trabajo, para el estudio de

propuestas de modificaciones a la Ley y los documentos rectores que rigen el proceso electoral; y perfeccionar el sistema informático desarrollado, incluyendo el módulo de Consulta Popular y Referendo Constitucional, entre otras. ¿QUÉ ASPECTO MERECE SER RESALTADO?

La participación del pueblo en las comisiones y mesas electorales, noble tarea a la que dedicaron tiempo, sin desatender sus labores habituales; así como la de los miles de jóvenes que se sumaron con gran entusiasmo y responsabilidad al proceso, entre ellos los profesores y estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas, encargados de desarrollar y aplicar el sistema informático que sustentó el desarrollo de las elecciones, creando las bases para un nivel superior en su informatización. ¿CUÁLES RASGOS Y PRINCIPIOS DISTINGUEN A LOS SISTEMAS POLÍTICO Y ELECTORAL CUBANOS?

Un rasgo distintivo de nuestro sistema político es que la culminación de un ciclo electoral implica la continuidad de la participación popular en el quehacer de las instituciones representativas de Gobierno en las diferentes instancias. Los representantes recién electos se deben a su pueblo, a quien le rinde cuenta y este tiene el derecho de revocarlos del mandato concedido si incumplen sus deberes y responsabilidades. Entre los principios del sistema electoral cubano destacan, grosso modo, la amplia y decisiva participación del pueblo; la no existencia de campañas políticas ni financiamiento para estos propósitos; la inexistencia de partidos políticos con fines electorales; y la igualdad de oportunidades de cada uno de los candidatos nominados previamente por el pueblo. Comentarios