Mateo Gutiérrez, absuelto: `La prensa colombiana atacó de manera sucia a Cuba diciendo que formó en explosivos a mi hijo´ Tweet Powered by Web Agency Apenas unas horas antes de la lectura de la sentencia judicial que absolvió al joven estudiante colombiano Mateo Gutiérrez, acusado por la Fiscalía del Estado de "terrorismo" y de pertenecer al grupo armado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), Cubainformación TV entrevistó en su estudio a la madre de Mateo, la abogada Aracely León. El joven ha pasado injustamente 20 meses en prisión. Fue absuelto en Bogotá el 7 de noviembre de 2018. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube Hablamos por tanto de la persecución política y judicial a estudiantes de izquierda en Colombia, mediante -como en este caso- “falsos positivos judiciales”, contruidos por el Estado para "perseguir el Pensamiento Crítico", como denuncia la abogada en esta entrevista. León recuerda que miembros de su familia y amistades fueron objeto de hostigamiento y amenazas, hasta tener que abandonar el país. El caso de Mateo Gutiérrez León, de 21 años, además, tiene que ver con Cuba: dos publicaciones colombianas, "ElTiempo" y "Semana", señalaron a diplomáticos de la Isla como cómplices de un supuesto "entrenamiento en explosivos" del joven en La Habana. En este sentido, Aracely León agradece el papel de Cuba en los esfuerzos por la paz en su país, y transmite el mensaje de su hijo -aún en prisión a la hora de la entrevista- de reconocer, con admiración, la dignidad de Cuba y de la Revolución cubana, así como las felicitaciones por la contundente victoria de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 1 de noviembre, cuando 189 delegaciones -frente a dos, EEUU e Israel- exigieron a Washington el fin del bloqueo a la Isla. Realización y fotografías: Jorge Freytter. Edición: Ana Gil. Auxiliar de edición: Esther Zúñiga. Juez absuelve a Mateo Gutiérrez, quien era procesado por atentados en Bogotá Nota tomada de "Semana" (Colombia) El joven recuperará su libertad, pues las pruebas de la Fiscalía no justificaron las acusaciones. Era señalado de pertenecer a una célula conocida como MRP, a la que se le atribuyen atentados en Bogotá. Luego de pasar casi 20 meses en prisión, un juez de Bogotá absolvió este miércoles a Mateo Gutiérrez, señalado por la Fiscalía como responsable de atentar con explosivos en la capital, y como integrante del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Gutiérrez fue capturado en febrero de 2017. Entonces, el ente investigador lo señaló de la implementación y detonación de dos "bombas panfletarias" -unos explosivos de baja intensidad acompañados de consignas políticas- en la carrera 10 con calle 18, y en la 16a con calle 76 el 18 de septiembre de 2015. En uno de esos episodios, desconocidos entraron hasta un apartamento, amordazaron a su ocupante y exhibieron una bandera del MRP, en simultánea que se presentaba una explosión cerca a una sede de la Dian. En ese caso, una de las pruebas clave era el testimonio del testigo que fue violentado. Desde la primeras audiencias tras su captura, la defensa de Gutiérrez aseguró que el caso era un falso positivo judicial, con el que las autoridades buscaban mostrar resultados ante una ola de atentados en Bogotá. Su detención generó manifestaciones de apoyo, especialmente de estudiantes universitarios. La situación del joven pareció complicarse cuando, en junio del año pasado, una bomba detonada en el baño del centro comercial Andino mató a tres mujeres. Tras el ataque, 11 personas fueron capturadas. En la acusación de ese grupo, la Fiscalía aseguró que eran miembros del autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), del que, dijo el ente investigador, también era parte Gutiérrez, quien ya estaba preso para la época de ese atentado. Al MRP se le señala como una célula terrorista cercana al ELN. Sin embargo, para el juez, ni la vinculación de Gutiérrez con ese grupo, ni su supuesta participación en ataques con explosivos quedaron probados por los elementos que la Fiscalía aportó a la investigación. Se espera que Mateo Gutiérrez recupere la libertad en las próximas horas, y que en las próximas semanas, el juez emita la sentencia con la que sustente su decisión. Comentarios