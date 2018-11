Se presenta y estrena Tantaka TV, proyecto con participación de Cubainformación TV: Bilbao, 15 de noviembre Tweet Powered by Web Agency Tantaka TV es una televisión social por Internet internacionalista, crítica, alternativa, feminista y diversa y con un tono desenfadado que se presentará el 15 de noviembre, a las 19 horas, en Bilborock (ciudad de Bilbao) para, a partir de entonces, encender su pantalla e iniciar sus emisiones en Internet. Este espacio de difusión online, cercano y acorde con los tiempos que vivimos, se desvincula de los medios tradicionales y anquilosados dando la palabra a voces silenciadas y hablando sin rodeos de la realidad. La Nueva Televisión Social: www.tantaka.tv El objetivo de este medio de comunicación online es la difusión de contenidos que no tienen cabida en las televisiones tradicionales y visibilizar voces silenciadas. Va más allá de la actualidad, porque será un espacio de difusión participativo con temas sociales vinculados al feminismo, las migraciones, el ecologismo, las diversidades… y todo con un enfoque crítico y valiente. Sin censura. www.tantaka.tv está impulsada por las organizaciones asociaciones Mugarik Gabe, Euskadi-Cuba y Paz con Dignidad, y ofrecerá una parrilla compuesta por programas de entrevistas, tertulias, documentales, reportajes?… tanto en euskera como en castellano, así como análisis de casos de manipulación informativa, censura en medios, noticias, cine-fórum de audiovisuales de temática social e, incluso, monólogos y sketches de humor. Además, invita a los diversos colectivos y movimientos sociales a ser parte de Tantaka para que así puedan elaborar y difundir sus propios materiales comunicativos. El próximo 15 de noviembre se presentará en Bilborock esta nueva televisión en un evento en el que se podrá conocer al equipo promotor. También habrá un coloquio sobre comunicación alternativa con Maialen Kortabarria de Hala Bedi, June Fernández de Pikara Magazine y Fakun Aznarez de Resumen Latinoamericano; las bertsolaris Miren Amuriza y Oihana Bartra a través de sus bertsos nos acercarán a Tantaka; vídeo-saludos; teatro con Pompom Antzerkia; picoteo y música con La SantaMarica. Durante el evento, se abrirá la web y estarán disponibles los primeros programas. Enciende Tantaka y abre tu mente. Síguenos en: www.tantaka.tv Disponible también en las siguientes redes sociales: https://www.instagram.com/tantakatv/ https://twitter.com/tantakatv https://www.facebook.com/tantakatv No dejes de ver este vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=jJsGrepWozU Se ruega confirmación de asistencia en el teléfono: 620 82 43 83 El 16 de noviembrese difundirá una nota de prensa con el contenido de la presentación para los medios que no hayan podido acudir. Más información y entrevistas: Arantza Lalinde (tel. 620 82 43 83) Se pueden concertar declaraciones en castellano con Tamara de Gracia y euskera con Javier González, ambas personas parte del equipo promotor de Tantaka.tv. KOMUNIKABIDE ALTERNATIBO, SOZIAL, PARTIZIPATIBO ETA KRITIKO BERRIA SORTU DA Euskal Herrian: TANTAKA.TV Garaian garaiko hedabide hurbil honek ez du zerikusirik komunikabide tradizional eta zaharkituekin, hitza ematen die isilarazitako ahotsei eta argi eta garbi hitz egiten du errealitateari buruz. TELEBISTA SOZIAL BERRIA: WWW.TANTAKA.TV TANTAKA.TV telebista soziala da, internazionalista, kritikoa, alternatiboa, feminista, askotarikoa eta ausarta. Aurkezpena azaroaren 15ean egingo da, 19:00etan, Bilborock aretoan, eta, hortik aurrera, pantaila piztu eta Internet bidezko emankizunei ekingo die. Ohiko telebistetan tokirik ez duten edukiak eskaintzea eta isilarazitako ahotsak entzunaraztea da online komunikabide honen helburua. Gaurkotasunetik haratago, parte hartzeko hedabidea izango da eta askotariko gai sozialei helduko die, besteak beste, feminismoarekin, migrazioekin, ekologismoarekin eta aniztasunekin lotutakoei. Hori guztia ikuspegi kritiko eta ausartarekin. Zentsurarik gabe. www.tantaka.tv telebistaren sustatzaileak Mugarik Gabe, Euskadi-Cuba eta Paz con Dignidad elkarteak dira. Programazio-parrilan elkarrizketa-saioak, tertuliak, dokumentalak eta erreportajeak eskainiko ditu, euskarazko eta gaztelaniazko edukiak, aztergai izango ditu informazio-manipulazioko kasuak eta komunikabideetako zentsura, eta tartea eskainiko die albisteei eta gai sozialen inguruko ikus-entzunezkoen zinema-forumari, baita umorezko bakarrizketa eta esketxei ere. Gainera, gizarte-taldeak eta -mugimenduak gonbidatuta daude Tantakako partaide izatera, komunikaziorako materialak landu eta zabaltzeko aukera izan dezaten. Datorren azaroaren 15ean telebista berri bat aurkeztuko dute Bilborocken eta, ekitaldian, bertaratutakoek talde sustatzailea ezagutuko dute. Komunikazio alternatiboari buruzko hizketaldia ere izango da, Hala Bediko Maialen Kortabarria, Pikara Magazineko June Fernandez eta Resumen Latinoamericanoko Fakun Aznarez partaide direla; Miren Amuriza eta Oihana Bartra bertsolariek Tantaka aurkeztuko digute bertsotan; bideo-agurrak ere ikusiko ditugu; antzerkia ekarriko digu Pompom Antzerkia taldeak eta La SantaMaricak jarriko du musika; ez da faltako jan-edanik. Ekitaldian zehar, webgunea irekiko da eta eskuragarri izango ditugu lehenengo saioak. Piztu Tantaka eta zabaldu zure ikuspegia. Jarrai gaitzazu hemen: www.tantaka.tv Eskura dago sare sozialetan ere: https://www.instagram.com/tantakatv/ https://twitter.com/tantakatv https://www.facebook.com/tantakatv Ikusi sustapen-bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=jJsGrepWozU Mesedez, deitu telefono honetara etorriko zarela esateko: 620 82 43 83 Azaroaren 16an prentsa-oharra banatuko dugu, joan ezin izan diren komunikabideei aurkezpenaren berri emateko. Informazio gehiago eta elkarrizketak: Arantza Lalinde (tel. 620 82 43 83) Adierazpenak hitzartzeko aukera, gaztelaniaz Tamara de Graciarekin eta euskaraz Javier Gonzalezekin, biak ala biak Tantaka.tv telebistaren talde sustatzaileko kideak.