`El programa Mas Médicos con apoyo de Cuba es un programa extremadamente popular y su fin traerá problemas a Bolsonaro´

Cubainformación TV entrevistó a Lindbergh Farias, senador del Partido de los Trabajadores de Brasil, durante el Bilbao European Forum, II Foro Europeo de fuerzas progresistas, ecologistas y de izquierda, en la citada ciudad vasca. Ante la llegada al gobierno de la ultraderecha en Brasil, Farias sugiere a la solidaridad europea la creación de un observatorio sobre la situación política en su país, que monitoree tres aspectos: la degradación de la democracia y la violación de los derechos humanos; la exquilmación del medioambiente, en especial la entrega de la Amazonía a las transnacionales; y, por último, que siga la situación de Lula y de otros presos políticos. Equipo de Cubainformación en el Bilbao European Forum: Esther Jávega, Ane Lópes y José Manzaneda. Edición: Ana Gil.