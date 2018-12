Tweet Powered by Web Agency Irún -Euskal Herria (País Vasco)- es la localidad natal de Fermín Muguruza, que nos recibe en su casa y estudio. Wikipedia nos habla de “una de las figuras más influyentes y carismáticas del panorama musical vasco”, a partir de proyectos musicales tan conocidos como Kortatu o Negu Gorriak. Fermín es una persona con una relación intensa –artística, personal- con Latinoamérica y especialmente con Cuba. Y es un artista además multifacético, multiformato, que ahora se encuentra en plena vorágine de presentaciones de su film animado “Black is Beltza”, que en diciembre se presenta en el Festival Internacional de Cine Latinoamericano y Caribeño de La Habana. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube (calidad HD) La historia de “Black is Beltza” tiene-por cierto- una estrecha realción con Cuba que nos cuenta su autor, quien define la película como “una historia de persecución, amor y revolución”. `Cubainformación es imprescindible para tenernos informados frente a tanto ruido mediático´: Fermín Muguruza Equipo de Cubainformación TV: Esther Jávega y José Manzaneda. Apoyo en redacción: Aitor Suárez y Amaia González. Comentarios