Internet en móviles en Cuba: agua fría a la manipulación Tweet Powered by Web Agency Cada mejora en el acceso a Internet en Cuba es un nuevo jarro de agua fría para quienes siguen sosteniendo que, allí, el gobierno impide su desarrollo. La noticia, estos días, no ha sido que un país, bloqueado en el financiamiento y el acceso a la tecnología y los servicios de las principales compañías del sector –todas estadounidenses-, inaugure Internet en la telefonía celular: la noticia ha sido que lo hace con años de retraso. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube Edición: Esther Jávega. Internet en móviles en Cuba: agua fría a la manipulación José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Cada mejora en el acceso a Internet en Cuba es un nuevo jarro de agua fría para quienes siguen sosteniendo que, allí, el gobierno impide su desarrollo. La noticia, estos días, no ha sido que un país, bloqueado en el financiamiento y el acceso a la tecnología y los servicios de las principales compañías del sector –todas estadounidenses-, inaugure Internet en la telefonía celular: la noticia ha sido que lo hace con años de retraso (1). “El internet móvil llega a Cuba con una década de retraso y a precio de oro” (2) era uno de tantísimos titulares casi idénticos, entre los que destacaba -por su veneno concentrado- el del diario español ABC: “Un internet censurado, deficiente y con precios prohibitivos llega a los móviles de Cuba” (3). Era un texto escrito –curiosamente- antes de la puesta en marcha del citado servicio, en el que se anticipaba lo mal que iba a funcionar este días después: “Los ciudadanos de a pie temen que, en la práctica, el nuevo servicio sea un fiasco”, nos decía. Leemos por otras fuentes –una nota de la agencia AFP, por ejemplo- que, tras la inauguración del servicio, “la conexión fue `muy rápida’” (4). Pero ABC prefería relatarnos los fallos técnicos ocurridos en los días de prueba: “los experimentos realizados durante agosto y de septiembre fueron catalogados por la población cubana como un `verdadero fracaso´”. Los “habaneros encuestados desconfían de que el servicio pueda funcionar”, leíamos. Pero sobre el normal funcionamiento tras la puesta en marcha, ni una palabra. En casi todos los medios, la noticia no ha sido el paso dado por Cuba, sino los que aún no ha conseguido dar. Por ejemplo, establecer un precio asequible (5). Lo que, para el ABC, forma parte de las maquiavélicas intenciones de La Habana: el “régimen” –leemos- “no solo restringe con la censura, sino también con los precios”. Cierto es que las tarifas de Internet en los móviles son aún muy caras en relación al poder adquisitivo promedio de la Isla. Pero –tal como está ocurriendo con las tarifas de la conexión convencional- se prevé su abaratamiento a medida que mejoren las capacidades técnicas del país (6). La conectividad en Cuba es aún baja y los precios caros, pero pasos como este demuestran que la causa no es la supuesta “falta de voluntad” del gobierno (7). Para informar bien sobre este tema, los medios deberían señalar cuáles son los impactos del bloqueo de EE.UU. en el sector de las telecomunicaciones, apenas suavizado por algunas limitadas licencias que aprobó la anterior administración de Barack Obama (8). Estas licencias -a compañías como Google- han incidido claramente en la reciente expansión de Internet en la Isla, lo que evidencia el impacto del bloqueo (9). Pero entre decenas de noticias casi calcadas, hay quien conseguía añadir su toque de inventiva. En el portal “Alnavío” leíamos que, para el “castrismo”, Internet ha sido “la gran enfermedad del siglo XXI” (10). Curioso, porque el gobierno de Cuba beca a casi cinco mil estudiantes, cada año, en la Universidad de Ciencias Informáticas (11); ha instalado cerca de 1.800 puntos públicos de navegación (12); y ha comenzado a llevar Internet a las viviendas (14). Si para Cuba Internet es una “enfermedad”, no parece que esté aplicando sus tan desarrollados y prestigiosos “protocolos de salud”. (1) https://www.americateve.com/con-anos-retraso-y-censurado-cuba-anuncia-servicio-internet-moviles-n1011093 (2) https://alnavio.com/noticia/16261/delared/el-internet-movil-llega-a-cuba-con-una-decada-de-retraso-y-a-precio-de-oro.html (3) https://www.abc.es/internacional/abci-internet-censurado-deficiente-y-precios-prohibitivos-llega-moviles-cuba-201812060232_noticia.html (4) https://www.elheraldo.co/mundo/cubanos-ya-disfrutan-de-internet-en-sus-celulares-575202 (5) http://www.record.com.mx/contra/cuba-ya-cuenta-con-internet-en-celulares-pero-a-costos-excesivos (6) http://www.cubainformacion.tv/index.php/lecciones-de-manipulacion/75943-cuba-iel-pais-de-mas-rapido-crecimiento-de-internet-o-todo-lo-contrario (7) http://www.cubainformacion.tv/index.php/economia/78274-las-perspectivas-de-internet-en-cuba-son-ampliar-las-areas-de-acceso-colectivo-e-impulsar-el-servicio-en-hogares-y-movilesa (8) https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/comofuncionaelinternetencuba-2394553/ (9) http://www.cubainformacion.tv/index.php/lecciones-de-manipulacion/60914-eeuu-permitira-a-sus-companias-ayudar-a-mejorar-baja-conectividad-a-internet-en-cuba-ipero-el-culpable-no-era-el-gobierno-cubano (10) https://alnavio.com/noticia/16261/delared/el-internet-movil-llega-a-cuba-con-una-decada-de-retraso-y-a-precio-de-oro.html (11) http://www.granma.cu/cuba/2018-06-26/la-uci-un-centro-innovador-experimental-y-productor-26-06-2018-20-06-34 (12) http://www.escambray.cu/2018/mientras-refuerza-el-bloqueo-ee-uu-aboga-por-mas-internet-en-cuba/ (13) http://www.5septiembre.cu/anuncia-etecsa-implementacion-de-internet-movil-a-partir-del-6-de-diciembre/ Comentarios