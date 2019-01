Venezuela rompe relaciones con Estados Unidos (Discurso completo del presidente Nicolás Maduro)

Tweet Powered by Web Agency Cubadebate - Video: teleSUR.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció hoy la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos, como respuesta a los planes de Washington de imponer un gobierno paralelo en la nación sudamericana. Maduro da 72 horas a diplomáticos de EE.UU. para abandonar Venezuela Desde el Balcón del Pueblo del Palacio de Miraflores, en Caracas, Maduro anunció el cese total de las relaciones diplomáticas, económicas y políticas con el gobierno de EE.UU. y dio 72 horas de plazo para que los funcionarios diplomáticos de la Casa Blanca abandonen el país. El mandatario acusó a la Casa Blanca de querer imponer un “gobierno títere” funcional a sus intereses. “El gobierno de EE.UU. dirige una operación para imponer, mediante un golpe de Estado, a un presidente títere en Venezuela”, afirmó Maduro frente a una multitud concentrada frente a la sede de Gobierno. Nicolás Maduro instó al pueblo a mantener la unidad popular y no dejarse intimidar ante los intentos de agresión del gobierno estadounidense. “A este Palacio presidencial llegamos hace 20 años con los votos del pueblo que es el único que elige al Presidente Constitucional de Venezuela”, afirmó Maduro. El jefe de Estado ratificó que los venezolanos no quieren regresar a la época intervencionista y enarbolarán los valores de lealtad y compromiso por respetar y defender la soberanía y democracia de la nación sudamericana. Por otra parte, el mandatario denunció el silencio informativo de los medios internacionales, ante ello expresó que “la ciudadanía combatiente no existe para los medios de comunicación de la oligarquía, una vez más censuran a la fuerza de Venezuela“. “Le toca a los órganos de justicia actuar” “Hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela para defender activamente el derecho a la paz, la concordia y la tranquilidad. Digamos no a la guarimba (acciones de violencia política en las calles) y al golpismo”, enfatizó el mandatario frente a la manifestación popular reunida ante la sede de Gobierno. El jefe de Estado recordó que la Asamblea Nacional (AN), Parlamento en desacato, actúa al margen de la ley y viola la constitución del país, a propósito de la autoproclamación en esta jornada del diputado Juan Guaidó como mandatario interino del país. “Le toca a los órganos de justicia actuar apegados a la Ley y a los códigos de Venezuela, para preservar el Estado, el orden democrático y la ley venezolana”, dijo Maduro en ese sentido. El presidente pidió al pueblo de Venezuela máxima conciencia en el momento actual así como el respaldo a su gestión en “movilización y combatividad popular permanente”. Por el camino que tomaron sólo tienen un destino: el fracaso político del golpe de Estado que pretenden en la nación, rechazó el mandatario en referencia a los llamados de la AN para desconocer su mandato. Vigilia en Miraflores para velar por la democracia Durante la concentración de las fuerzas revolucionarias ante el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo), Maduro aprobó la decisión de la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela de mantener una vigilia permanente en los predios de Miraflores para velar por la democracia. Al respecto, el primer vicepresidente de la organización política, Diosdado Cabello, explicó que las concentraciones de la militancia y la población serán para prevenir cualquier acto que pretendan los sectores opositores de tomar el Palacio por vías violentas. Cabello lamentó que la derecha atente contra la Constitución de la República al asumir funciones que nos le corresponden y que son avaladas por Estados Unidos y sus países satélites. En ese sentido, señaló que “no nos importa lo que diga el imperio porque a fin de cuentas, nosotros estamos decididos a ser libre y soberanos”. El mandatario Nicolás Maduro brindó este contundente discurso horas después de conocerse la autoproclamación como “presidente encargado” de Juan Guaidós, titular de la Asamblea Nacional, declarada en desacato judicial desde 2016, de mayoría opositora. Con esta medida, Nicolás Maduro responde a las acciones injerencistas de la administración de Donald Trump, que reconoció a Guaidó como autoproclamado presidente interino de Venezuela. Trump y aliados reconocen a un “presidente” inconstitucional en Venezuela El líder de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó se autoproclamó como “presidente encargado” de Venezuela, este miércoles en medio de una manifestación opositora en Caracas. Guaidó es un diputado de la AN de Venezuela, que el pasado 5 de enero fue electo como presidente de ese órgano legislativo y días después dijo que asumiría la “encargaduría de la presidencia”, figura que no tiene respaldo constitucional, democrático ni electoral. Para concretar la medida, el 15 de enero, la AN aprobó un acuerdo sobre la “usurpación de la presidencia” por parte del mandatario Nicolás Maduro, quien fue juramentado recientemente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el periodo 2019-2025 y ratificado por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como garante y protector de la Constitución, declaró nulos todos los actos de la Asamblea Nacional, por encontrarse en condición de desacato, decisión que fue ratificada este miércoles por la Sala Constitucional del máximo organismo de Justicia de Venezuela. ¿Quién reconoce a Guaidó? La reacción estadounidense se ha conocido minutos después, el presidente de EE.UU, Donald Trump, reconoció este miércoles a Juan Guaidó como el mandatario “legítimo” del país. En el comunicado, Trump afirma que usará “todo el peso del poder económico y diplomático de los EE.UU. para presionar a favor de la restauración de la democracia venezolana” y alenta a otros gobiernos a reconocer al diputado opositor. Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, instó a Maduro a apartarse del cargo “en favor de un líder legítimo que refleje la voluntad del pueblo venezolano”. También llamó a los militares y fuerzas de seguridad venezolanas a “apoyar la democracia y proteger a los ciudadanos”. Además de Trump, la autoproclamación de Guaidó fue reconocida por el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien felicitó al diputado y le indicó que tiene su apoyo para “impulsar el retorno del país a la democracia”. Al reconocimiento de Trump, le siguieron otros jefes de Estado aliados. En una declaración conjunta desde Davos, los mandatarios de Colombia, Brasil, la canciller de Canadá y la vicepresidenta de Perú expresaron su reconocimiento a Guaidó. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dijo: “Nosotros daremos todo el apoyo necesario para que este proceso siga”. El presidente de Argentina, Mauricio Macri dijo que espera que Venezuela, con Guaidó al frente, transite hacia elecciones “libres y democráticas”. Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, también mostró su apoyo público al autodenominado “presidente”. A través de un mensaje de Twitter, el presidente de Paraguay, Mario Abdo, también se sumó al reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que su país reconoce a Guaidó, a quien pidió llamar a la brevedad a “elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional”. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, también se pronunció a favor de la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela. Bolivia y México no apoyan al autoproclamado presidente encargado de Venezuela El presidente de Bolivia, Evo Morales, se solidarizó con su homólogo venezolano y condenó el intervencionismo desde Washington. “Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano Nicolás Maduro en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de Sudamérica. Nunca más vamos a ser patio trasero de EEUU”, redactó el mandatario boliviano en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, el gobierno de México anunció que no reconocerá al autoproclamado presidente de Venezuela. Según expresó el portavoz presidencial, Jesús Ramírez, “el gobierno de México mantiene su postura de no intervención y el principio de resolución pacífica de las controversias. México mantiene su relación con el gobierno legítimamente electo de Nicolás Maduro”. El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, ratificó al diario local El Financiero, que “el país no prevé cambios en su política de no intervención en la crisis política de Venezuela”. Ministro de Defensa de Venezuela reafirma su apoyo al presidente Maduro El General en Jefe Vladimir Padrino López, ministro de la defensa de Venezuela, indicó a través de un tuit que no reconocerá un presidente “autoproclamado al margen de la Ley”. “El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la Nación. Los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la Ley. La FANB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional”, dijo el militar venezolano. (Con información de Prensa Latina, teleSUR y Russia Today) TSJ exhorta a Fiscalía a determinar responsabilidad de la AN en actos de usurpación de funciones Caracas, 23 Ene. AVN La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exhortó este miércoles al Ministerio Público (MP) a determinar la responsabilidad de la Asamblea Nacional (AN) en actos de usurpación de funciones.



El presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, ratificó la nulidad jurídica del Parlamento reiterada el pasado 21 de enero, y resaltó que el Máximo Tribunal determinó que la AN —en desacato y sin Junta Directiva válidamente designada y juramentada— incurre en la usurpación de atribuciones del Poder Ejecutivo modificando la forma de Estado y de Gobierno, al dictar cuatro acuerdos que violan los artículos 137, 138 y 139 de la Carta Magna.



"Se exhorta al Ministerio Público ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo, contemplados en la Constitución y en la ley, para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que diera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional de conformidad de los textos sustantivos y procesales correspondientes", expresó el magistrado en transmisión de VTV.



La posición del TSJ se produce tras los últimos acuerdos aprobados por el Parlamento, que incluye la designación de Gustavo Tarre como representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), una acción que se enmarca dentro del esquema de Estado paralelo impulsado desde el extranjero.



En ese sentido, Mendoza subrayó que con la aprobación de esos acuerdos la AN violenta la Carta Magna al pretender usurpar la competencia del Presidente de la República en cuanto a dirigir las relaciones exteriores del Estado y celebrar los tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como su atribución exclusiva de designar los jefes y jefas de las misiones diplomáticas.



Por ello, recordó que todo lo relativo a la acción de Gobierno le corresponde al presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo, al tiempo enfatizó que la Sala Constitucional empleará medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución.



"Estos acuerdos implican la ejecución de un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional y todos los actos consecuentes del Poder Público nacional; por lo cual esta Sala Constitucional se ve obligada a actuar de oficio en protección del texto fundamental de conformidad con los artículos 266.1, 333, 334, 335, y 336 estos últimos del título octavo de la protección de la Constitución", apuntó.



Ante ese panorama, el TSJ ratificó la inconstitucionalidad de la AN y condenó el desacato del Parlamento respecto a la omisión de los fallos emitidos por el Tribunal.



"Esta sala ratifica la inconstitucionalidad de las actuaciones del Poder Legislativo nacional referida en múltiples sentencias, en particular en los fallos N.º 02 del 11 de enero de 2017, y N.º 03 del 21 de enero de 2019, y constata el reiterado desacato en que sigue incurriendo la Asamblea Nacional de los fallos de este Tribunal Supremo de Justicia y la violación expresa del contenido del texto constitucional en los términos aquí decididos", indicó el Máximo Tribunal. Gobierno de Rusia reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela Caracas, 23 Ene. AVN Rusia reconoció a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, declaró este miércoles, Andréi Klímov, senador del Consejo de la Federación Rusa.



Además, añadió que no se prevé un cambio en la política de Moscú con respecto al país sudamericano.



Este 23 de enero, el diputado Juan Guaidó se autoproclamó como "presidente encargado" de Venezuela durante una manifestación opositora en Caracas.



Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció el fin de las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de EE.UU, señalándolo de liderar un plan para dar un golpe de Estado. Comentarios