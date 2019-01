We are Maduro. Todas y todos con Maduro Tweet Powered by Web Agency Este es el comunicado del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Comité Carioca de Solidaridad con Cuba que el equipo de Cubainformación TV suscribe. El futuro de la Humanidad se juega en Venezuela. We are Maduro. Todas y todos con Maduro Rechazamos el golpe injerencista del gobierno de EE.UU contra la República Bolivariana de Venezuela, que desconoce y vulnera la decisión soberana del pueblo venezolano que en elecciones absolutamente democráticas y transparentes, en presencia de observadores internacionales eligió a Nicolás Maduro como su legítimo Presidente. El 22 de enero el vicepresidente de los Estados Unidos de América Mike Pence envió un mensaje grabado, emitido por 2527 medios a la vez, preparado durante tres días en coordinación con la tenebrosa OEA, llamando a la subversión contra el gobierno de Maduro. Ante los ojos del mundo y de la manera más grotesca se demostró la inexistencia de la oposición.Quien paga y manda fue quien habló, y dio la orden al títere de turno preparado para esta ocasión: Juan Guaidó, anunciando la puesta en escena de lo que el mundo vería hoy. La asamblea en desacato que no representa a nadie, que viola los principios del derecho y la Constitución, que responde directamente a los intereses de EE.UU, y cuya presidencia por rotación asumióGuaidó, se autonombró presidente de Venezuela. Daría risa si los hechos no fueran tan graves y se pusiera en alto riesgo la estabilidad de la región. DonalTrump dejó claro a través de un tuit el reconocimiento a Guaidó y tras él lo hizo velozmente el vil secretario de la OEA Luis Almagro, los mafiosos de Miami Marco Rubio y parte del cartel de Lima. No tardamos en conocer que Guaidó, desconocido hasta hace tres días, fue seleccionado por la USAID y las agencias de inteligencia de EE.UU como el payaso de turno para cumplir tan bochornoso y usurpador papel. Dice que llevará adelante un gobierno de transición, al que no responde el pueblo, ni la Fuerza Armada Nacional Bolivariana –FANB, ni ninguna institución. Afirmamos: 1-Quien está en el Palacio de Miraflores y ejerce la Presidencia de la República es quien fue elegido por la abrumadora mayoría del pueblo venezolano con más del 67% de los votos: Nicolás Maduro Moros. 2- Quien se autoproclamó como presidente interino pidió refugio en una embajada. Es decir se encuentra en territorio extranjero. 3-LaFuerza Armada Nacional Bolivariana –FANB- y el alto mando militar reiteró su apoyo a Maduro. 4-En este momento Guidó sería el presidente de dos poderes públicos lo que viola la independencia de poderes que la supuesta oposición reclama, poniéndose al margen de toda legalidad. 5-La usurpación de funciones tipifica como delito en la Constitución de Venezuela, por lo que tendrá que atenerse a la actuación de la justicia. 6-Ante la injerencia imperial y el intento de golpe de estado, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y ha ordenado al personal acreditado en Venezuela abandonar el país en 72 hs. 7-La usurpación y ataques contra venezolanos en todo el mundo, pretende legitimar el montaje de este show en el escenario internacional para imponer el “corredor humanitario” que no es otra cosa que la intervención militar. Llamamos a los amigos de Cuba y Venezuela en el mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad, a apoyar al legítimo Presidente Nicolás Maduro, su gobierno, y el pueblo hermano de Venezuela. #Venezuela No Está Sola! #WeAreMaduro #TodosCon Maduro #No Pasarán! Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Comité Carioca de Solidaridad con Cuba. 23 de enero de 2019 Reafirmamos nuestro apoyo al gobierno de Nicolás Maduro Pronunciamiento sobre Venezuela desde el XIII Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios Los representantes de más de 25 países del mundo, militantes de movimientos políticos, sociales, académicos, intelectuales y artistas, reunidos en La Habana, en el marco del XIII Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios, denunciamos la nueva agresión del gobierno de EE.UU al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, al juramentarse este ante la Asamblea en desacato, en contra de la voluntad del pueblo y el gobierno venezolano. El presidente legítimo de Venezuela, elegido democráticamente, es Nicolás Maduro. Todas y todos reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo, el gobierno y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. ¡Viva la Revolución Bolivariana! La Habana, 23 de enero de 2019 Con la Revolución Bolivariana: Patria o Muerte ALBA Movimientos Como ALBA Movimientos nuevamente ratificamos nuestro posicionamiento irrenunciable junto al pueblo y el gobierno de Venezuela. ¿Cuándo entenderán los halcones imperiales y sus serviles locales que ya estamos hartos de tanta prepotencia, de tanta mentira, de tanto cinismo, de tanta muerte cosechada por su injerencia? Tendremos que decir mil veces que el problema de la democracia venezolana es que una parte minoritaria no reconoce a la mayoría de su pueblo, esa parte que se dice llamar oposición democrática. ¿Cómo podemos creerle a una oposición que desconoce a la fuerza mayoritaria que existe en Venezuela y que lleva el nombre digno de “Chavismo”, que es el nombre político, de los pobres, las mujeres, los campesinos, los trabajadores, los pueblos originarios, los patriotas, las diversidades? Lo que desde los medios de desinformación llaman oposición es en verdad un grupo fragmentado que compite entre sí para captar la mayor cantidad de dólares que llegan directo desde los Estados Unidos, y eso los obliga a llamar a acciones violentas para cobrar un cheque abultado. Grupo que no tiene apoyo ni legitimidad interna en Venezuela y depende de que le armen todo desde afuera. Unos payasos patéticos que si no fuera por la gravedad de las consecuencias de sus actos serían hasta cómicos. ¿Quién puede considerar legítimo a un grupo que hace carrera política rogando a EEUU que invada su propio país? Pero como si no fuese obvio, ¿Quién puede estar de acuerdo en pedir ayuda al estado criminal más sangriento de la historia? ¿Hay que seguir aclarando tanta farsa? ¿Cómo entender que un cualquiera como Juan Guaidó, designado a dedo por un puñado de personas sea un interlocutor legítimo y democrático mientras se desconoce a Nicolás Maduro como presidente, elegido por millones de venezolanos; que tiene el reconocimiento de decenas de estados de todo el mundo y que se ha cansado de llamar al diálogo a la oposición, la cual -vale recordar- se ha presentado a elecciones que ha ganado y perdido pero a la cual siempre se le reconoció su resultado. Hay que entender que Venezuela es la puerta de entrada que busca Estados Unidos para generar caos y muerte en toda la región, quien piense que esto es solo un problema de Maduro, solo un problema del chavismo, padece de una miopía grave que puede costarle la vida y la historia a millones de personas en Nuestra América. Y para quien no entienda estas razones, para quien no comulgue con el chavismo, quien tenga dudas, solo podemos decirle que ante la duda, evite ponerse del lado del imperio norteamericano y cualquier tipo de propuesta guerrerista. Esta postura podrá tener errores pero seguro que no le cuesta la vida y la dignidad, como sí sería estar del lado de los yanquis. Para quienes enceguecidos por su odio aplauden una guerra, una invasión o un golpe de estado, la historia los juzgará como traidores a la patria, a la nuestra que compartimos millones en Nuestra América. En estos momentos no hay medias tintas, ALBA MOVIMIENTOS somos cientos de movimientos y organizaciones de 28 países que no nos cansamos, ni nos cansaremos de decir que defenderemos a la Revolución Bolivariana porque es nuestra, es de todos y todas, y ya estamos cansados de tanta mierda. Llamamos a todas nuestras organizaciones a pronunciarse en contra de la injerencia en Venezuela, a desconocer el gobierno títere y artificial que pretenden imponer, a respaldar la legitimidad de Maduro al frente del pueblo y la Revolución Bolivariana. ALBA Movimientos 23 de enero de 2019 Comentarios