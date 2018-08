Bloqueo de EEUU paraliza tres envíos de fondos desde el País Vasco a Argentina para apoyar proyecto cubano de salud visual Tweet Powered by Web Agency Tres transferencias de fondos de la asociación vasca Euskadi-Cuba para apoyar la labor solidaria de Cuba en Argentina fueron retenidas debido al bloqueo de EEUU

Cubainformación.- Que existe un bloqueo financiero a las operaciones comerciales con Cuba por parte del Departamento del Tesoro de EEUU, que a su vez vigila y amenaza a la banca internacional, es un hecho conocido. Para entrevistas con Euskadi-Cuba: medios@euskadicuba.org - 944151107 Algo menos conocido es que esta banca, por miedo a las sanciones de EEUU, se niegue en ocasiones a realizar envío de fondos solidarios a la Isla. Uno de los últimos casos ocurrió en septiembre de 2017, cuando el banco holandés ING se negó a transferir 60 mil euros de la Asociación de Amistad RFA-Cuba (de Alemania) para familias damnificadas por el huracán Irma. Su argumento: el banco no realiza transacciones que tengan “referencia directa o indirecta a ciertos países” (sancionados), como es el caso de Cuba. Pero lo que, hasta hace bien poco, no había ocurrido, es que los bancos se negaran a realizar transferencias destinadas a un proyecto solidario en un tercer país, donde actúa la cooperación médica cubana. Es lo que le ha ocurrido a la Asociación vasca de amistad y solidaridad Euskadi-Cuba, en tres ocasiones, durante el presente año 2018. Primera transferencia devuelta, enero de 2018: Deutsche Bank (Alemania) El primer incidente ocurrió a finales de enero de este año. Euskadi-Cuba dio a su banco la orden de transferir 6.800 euros a la Fundación “Un mundo mejor es posible”, una ONG de Buenos Aires que coordina, junto al Gobierno de Cuba, varios programas de salud y alfabetización en Argentina. Eran fondos de una subvención otorgada por las Juntas Generales de Gipuzkoa, una institución vasca, para equipar el Centro Oftalmológico “Ernesto Che Guevara” de Córdoba, donde miles de personas argentinas sin recursos han recuperado la visión gracias a la solidaridad cubana. Es lo que se conoce como “cooperación triangular” o “cooperación Norte-Sur-Sur”, en la que desde el Norte (en este caso el País Vasco) se colabora económicamente con un programa de cooperación que lleva adelante un país del Sur (Cuba) en otro del Sur (Argentina). ¿Qué ocurrió? Que, cuando la entidad bancaria de Euskadi-Cuba inició el proceso de transferencia, el banco intermediario Deutsche Bank devolvió los fondos, alegando –sin mayor explicación- causas de “política interna”, no sin antes cobrar la correspondiente comisión. Un empleado de dicho banco alemán, que pidió no ser identificado, indicó a Cubainformación que “existe una lista de países con los que tenemos prohibido negociar, entre ellos Cuba”, y que la sola palabra “Cuba”, aún en el nombre de una asociación europea, enciende todas las alarmas. “Deutsche Bank no quiere riesgos”, señaló. Recordemos que la entidad alemana ya pagó, en 2015, 258 millones de dólares a EEUU por supuesta “violación de sanciones” a países bloqueados. La entidad, además, cotiza en la Bolsa de Nueva York. Finalmente, en el plazo de dos semanas, Euskadi-Cuba encontró una segunda entidad bancaria, la italiana Unicredit, con sede en Milán, que sí realizó la operación. Segunda transferencia devuelta, febrero de 2018: Unicredit (Italia) Sin embargo, el 22 de febrero de 2018, apenas unos días más tarde, el mencionado banco italiano, al parecer advertido por las autoridades de EEUU, se negó a realizar una segunda transferencia para el mismo proyecto. Eran 3.500 euros procedentes del partido vasco Ezker Anitza-Izquierda Unida, que había decidido apoyar el programa solidario de Cuba en Argentina a través de Euskadi-Cuba. En esta ocasión, la asociación vasca tardó casi dos meses en encontrar otro banco intermediario: fue el alemán Commerzbank AG, con sede en Frankfurt, quien realizó la operación el 12 de abril. Tercera transferencia devuelta, mayo de 2018: Commerzbank AG (Alemania) Pero, exactamente como en la ocasión anterior, alguien “encendió las alarmas” también en esta entidad alemana, porque el 11 de mayo se negó a realizar un siguiente pago de Euskadi-Cuba a la Fundación argentina “Un mundo mejor es Posible”: era una nueva subvención, de casi 7.000 euros, de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Hasta mes y medio más tarde (julio de 2018) no fue encontrada una entidad bancaria intermediaria, en este caso Fiare Banca Ética, dispuesta a realizar la transferencia. Antecedente en 2017: Asociación Italia-Cuba La misma situación sufrida en 2018 por la asociación vasca Euskadi-Cuba ya se había producido en 2017, cuando otra asociación que incorpora la palabra “Cuba” en su denominación, la Asociación Nacional Italia-Cuba, trató de transferir fondos a la misma entidad argentina y al mismo proyecto solidario cubano citados, con el mismo problema de interceptación debido a las leyes del bloqueo de EEUU a Cuba. Paralización de transferencia para compra de sistemas de riego en 2013 Tampoco es la primera vez que Euskadi-Cuba tiene problemas con sus transferencias bancarias internacionales. En 2013, al tratar de pagar a una empresa de Bulgaria por el suministro de sistemas de riego con destino a Cuba, el banco intermediario inglés Barclays Bank realizó un completo interrogatorio a la entidad emisora: “¿qué tiene que ver (este pago) con Cuba?”, “¿hay alguna conexión directa o indirecta con los USA?” y “¿está relacionado directa o indirectamente con `países prohibidos´ (Myamar, Corea del Norte, Irán, Cuba, Siria, Sudán) este pago/transferencia?”, fueron algunas de las preguntas realizadas por escrito. En aquel caso, tras las explicaciones pertinentes y un importante retraso, se pudo materializar el pago. Hoy dichos equipos apoyan la producción de alimentos en cooperativas de varios municipios de la provincia de Guantánamo. Multas millonarias de EEUU a la banca internacional Recordemos que el Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la OFAC (Oficina para el Control de Activos Extranjeros), ha impuesto multas gigantescas a bancos europeos por supuesta “violación” del bloqueo financiero a Cuba y a otras naciones. Por ejemplo, una sanción de 9.000 millones de dólares a BNP Paribas, de 1.700 a Commerzbank, de 787 a Credit Agricole o de 536 millones a Credit Suisse. Una anécdota comparada con el sufrimiento del pueblo cubano En cualquier caso, tal como declararon representantes de Euskadi-Cuba, los gastos y las demoras en la ejecución de proyectos solidarios “son apenas una anécdota frente al impacto brutal del bloqueo de EEUU” en la economía de Cuba, debido a la persecución financiera y comercial a empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo. El bloqueo, según estimaciones de La Habana, ha tenido un coste de más de 125 mil millones de dólares a precios corrientes, más de 800 mil millones si se considera la depreciación del dólar frente al valor del oro. El bloqueo a Cuba, rechazado ya 26 veces en la Asamblea General de Naciones Unidas, la última vez por 191 votos contra dos, es una violación masiva, sistemática y flagrante de los derechos humanos de más de once millones de cubanas y cubanos. Es una vergüenza para la Humanidad. Por eso cada día más gente se pregunta: ¿hasta cuándo el bloqueo de EEUU contra el pueblo cubano? Comentarios