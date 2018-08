`Mi mayor satisfacción es estar ya integrada en la Revolución como una revolucionaria más´

Tweet Powered by Web Agency Cubainformación TV entrevistó a Hajny González García, mujer cubana de Pinar del Río en proceso de reasignación sexual: "Gracias a la Revolución, a Mariela Castro y al Cenesex hemos conseguido nuestro sueño: el cambio de sexo". En Cuba se han realizado ya cerca de 50 procesos de reasignación sexual, y Hajny González García es el número 48. JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube (calidad HD) 30 años del Cenesex: Cuba vs Homofobia y Transfobia (diversos materiales, especial 2018) González enfatiza que "no es solo querer el cambio de sexo, no es solo el deseo, que en la vida puede cambiar. Debemos oir a los especialistas, a las psicólogas, que nos dicen si finalmente estamos aptas -y cuándo- para la cirugía. Tenemos que ser muy disciplinadas en este sentido", nos dice. Hajny entró en contacto con el Cenesex en un taller de capacitación, en el que planteó que las transexuales de Pinar del Río (ciudad en el Occidente de Cuba) no tenían la oportunidad del proceso de cambio de sexo, por la distancia a La Habana. "En quince días me dijeron que me presentara en el Cenesex y desde entonces, hace 9 años, me atiendo en el Centro", narra a la cámara. Pero para esta pinareña lo más importante es el cambio de identidad legal, y reflexiona: "la satisfacción más grande es integrarme a la Revolución como una mujer más, no solo es tener genitales femeninos, sino estar integrada en esta Revolución como una mujer revolucionaria más". También nos cuenta de los tabúes y discriminación sufridos: "yo pasé mucho, dejé la escuela, no me daban trabajo, pero ahora estamos en esta lucha por que la gente se sensibilice". Grabación en Pinar del Río (Cuba): Esther Jávega y José Manzaneda. Edición: Ana Gil. Fotos: Esther Jávega. Comentarios