Con masiva movilización en Caracas chavismo celebró derrota del sabotaje eléctrico

El pueblo venezolano salió este sábado a las calles para marchar y celebrar la derrota del sabotaje al sistema eléctrico iniciado por grupos de la extrema derecha desde el pasado 7 de marzo y que afectó a gran parte del país. La ciudadanía además manifestó su respaldo al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. El evento fue encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, quien pidió a la población estar muy pendiente ante las amenazas y acciones de la oposición. Pueblo venezolano obtuvo una gran victoria ante el sabotaje eléctrico Caracas, 16 Mar. AVN El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, destacó que el triunfo que ha obtenido el pueblo venezolano ante el ataque cibernético contra el Sitema Eléctrico Nacional, el pasado jueves, ha sido una de la más grande victoria obtenida durante estos 20 años de Revolución.



"Hoy estamos en la consolidación de una gran victoria popular, con unos arquitectos que son este pueblo en conciencia, un pueblo victorioso que decidió con el comandante Hugo Chávez, ser libres, soberanos e independientes", indicó Cabello, desde la avenida Urdaneta, de Caracas, donde llegó la Gran Marcha de la Victoria, convocada por el Psuv.



Asimismo, hizo un reconocimiento al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por dirigir la batalla contra el imperialismo.



Agregó que el pueblo debe seguir trabajando para obtener la victoria definitiva. Por lo que citó al fallecido diputado Robert Serra, quien pronunció la frase que quedó para la historia: "La victoria será definitiva cuando la Revolución Bolivariana sea irreversible".



"Tenemos que seguir trabajando. No es fácil pero estoy seguro que si alguien lo puede lograr es el pueblo revolucionario. Sumemos fuerzas que entiendan que aquí hay un solo proyecto chavista, que si no fuera por los ataques cómo estaría nuestro pueblo, absolutamente feliz. Hoy estamos felices con problemas, pero dispuesto a seguir batallando", expresó el primer vicepresidente del Psuv.



Medios de comunicación



Cabello mencionó que medios de comunicación de Estados Unidos han tenido "ataques de sinceridad", al referirse a publicación reciente de la Revista Forbes, donde indican que detrás de los apagones probablemente se encuentre el imperialismo estadounidense. También nombró al periódico The New York Times, donde demuestran que los camiones con la supuesta "ayuda humanitaria" en el estado Táchira, fueron quemados por la oposición.



Agregó asimismo que la cadena de televisión Cable News Network (CNN), divulgó un material sobre el magnicidio frustrado el pasado 4 de agosto de 2017, contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la avenida Bolívar, de la capital venezolana, donde se demuestra que fue un atentado contra el presidente Maduro.



"Yo me pregunto ¿Por qué tanta sinceridad?. Yo les garantizó que luego de ese incidente, 4 ó 5 días después, CNN ya lo sabía. Porque The New York Times, teniendo esa información la dicen ahora. ¿Qué es lo que están escondiendo?", enfatizó Cabello.



Por ello, hizo un llamado a la población a estar "pendientes con las actitudes y lo que ellos vayan a hacer", alertó.



Oposición democrática



El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), indicó que el país necesita una oposición democrática, que respete los resultados de las elecciones y al pueblo venezolano, que realice propuestas y que de ellas surjan debates.



"Nosotros necesitamos una verdadera oposición, que no sean nariceados desde Estados Unidos, que no se arrastre al imperialismo, que tenga criterio personal y que sepa lo que esta pasando aquí en Venezuela", explicó.



Ante esto, invitó a aquellos opositores que tengan sentimientos de decepción que se unan a la Revolución Bolivariana para trabajar por el pueblo.



"Ellos también son venezolanos y ellos quieran o no, tienen el mismo presidente que nosotros, que es, Nicolás Maduro", sentenció Cabello.



